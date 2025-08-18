ASV un sabiedroto Gaisa spēki veiks zemo pārlidojumu virs Latvijas
Otrdien, 19. augustā, ASV Gaisa spēku bumbvedējs “B-1B Lancer” kopā ar sabiedroto valstu iznīcinātājiem veiks zemo pārlidojumu virs Latvijas. Ap pulksten 12.00 pārlidojums būs redzams virs Brīvības pieminekļa.
“Baltijas valstu un NATO austrumu flanga drošība ir visa Eiroatlantiskā reģiona drošības stūrakmens. Šādi ASV un sabiedroto pārlidojumi skaidri demonstrē NATO klātbūtni reģionā, transatlantisko vienotību, kā arī apņemšanos kolektīvi stiprināt Baltijas valstu drošību,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Pārlidojuma laikā ASV bumbvedējs lidos vienā formācijā ar Ungārijas un Zviedrijas Gaisa spēku “JAS-39 Gripen” iznīcinātājiem. Šis daudznacionālais pārlidojums uzsver Sabiedroto saliedētību un savstarpēju gaisa spēku operāciju koordināciju, lai nodrošinātu reģionālo drošību.
Zemais pārlidojums ir daļa no “Bomber Task Force Europe” misijas, kas pastiprina Amerikas Savienoto Valstu apņemšanos nodrošināt drošību Baltijas reģionā un visā NATO austrumu flangā. Vienlaikus pārlidojums demonstrē NATO vienotību un gatavību reaģēt uz jebkādiem izaicinājumiem.
Aizsardzības ministrija informē, ka pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laika apstākļiem vai operatīvajām prasībām.