Iedzīvotājus aicina izvirzīt kandidātus Tiesībsarga amatam
Kustība “Par!” aicina Latvijas iedzīvotājus izvirzīt kandidātus Tiesībsarga amatam. Latvijas Republikas Tiesībargu ievēl Saeima, taču šobrīd sabiedrībā izpaliek plašāka diskusija par iespējamiem kandidātiem un sabiedrības gaidām no šī amata. Kustība "Par!" aicina sabiedrību aktīvi iesaistīties diskusijā par iespējami piemērotāko kandidātu darbam Tiesībsarga amatā.
Kandidātu izvirzīšana un balsošana notiks divās kārtās. Līdz 24. augustam vietnē ikviens var izvirzīt savuprāt piemērotāko kandidātu, norādot personas vārdu, uzvārdu un īsu pamatojumu, kā arī balsot par citu izvirzītajiem kandidātiem. No 25. augusta līdz 1. septembrim varēs balsot par tiem kandidātiem, kuri pirmajā kārtā guvuši vislielāko atbalstu.
Sabiedrības balsojuma rezultāti tiks nodoti Saeimas priekšsēdētājai un visiem deputātiem, lai tos ņemtu vērā, izvirzot un ievēlot nākamo tiesībsargu.
Saeimas Prezidijs un frakciju padome 19. jūnijā nolēma, ka deputāti tiesībsarga amata kandidātus var izvirzīt līdz 4. septembrim. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim bez dubultpilsonības, vismaz 30 gadu vecumā, ar augstāko izglītību (vismaz maģistra grādu), labām valsts valodas un vismaz vienas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām, pieredzi cilvēktiesību vai tiesību aizsardzības jomā un atbilstību likuma prasībām speciālās atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpumu.