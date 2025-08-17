Zināms, cik pērn atalgojumā par darbu Saeimā saņēmis slavenās frāzes "Aizver muti!" autors
Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka (LZP) iesniedzis amatpersonas deklarāciju par 2024. gadu. Ko tā liecina?
Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka (LZP) pagājušajā gadā atalgojumā saņēma 60 036 eiro.
Deklarācijā Līdaka norādījis, ka pērn papildus darbam parlamentā pildīja Latvijas Zaļās partijas domes priekšsēdētāja pienākumus, kā arī bija valdes loceklis biedrībā "Zooloģiskā dārza atbalsta biedrība".
Deputāts pērn ieguva 18 665 eiro no uzņēmuma SIA "Metsa Forest Latvia" par kokmateriālu un augoša meža pārdošanu, kā arī 103 eiro no SIA "Apgāds Zvaigzne ABC".
Līdakas īpašumā pērn bija īpašums Vecumnieku pagastā, kā arī divi automobiļi - 2005.gada izlaiduma "Mitsubishi Pajero Sport" un 2019.gada izlaiduma "Dacia Duster".
Deputāts bezskaidrā naudā pērn bija uzkrājis 67 520 eiro SIA "Citadele Leasing" un 6320 eiro AS "CBL Atklātais pensiju fonds". Līdaka pērn deklarējis līdzekļus privātajos pensiju fondos, savukārt dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu viņam līdzekļu nebija.