Rēzekne ieguvusi Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusu 2026. gadam
Šodien, 16. augustā, jauniešu iespēju festivālā “Kopums / Mad Liepāja” tika paziņoti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” uzvarētāji, par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2026 pasludinot Rēzeknes valstpilsētas pašvaldību.
Rēzeknes valstpilsētas pašvaldība no izglītības un zinātnes ministres Dace Melbārdes saņēma goda plāksni ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2026” un ceļojošo kausu no 2025. gada uzvarētājiem, Liepājas pašvaldības. Šajā gadā tika mainīts konkursa nolikums un konkursa uzvarētāju noteica tieši publiskās balsošanas rezultāti sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, līdz ar to galvaspilsētas kauss pēc gada pārtraukuma atkal atgriežas Latgalē. 2024. gadā pirmo reizi Latgalē kauss nonāca Līvānu novada pašvaldībā.
Kā pieteikumā norādīja pašvaldība – “Rēzekne ir pilsēta ar spēcīgu kultūras identitāti, dinamisku jaunatnes vidi, augošu potenciālu un tā ir gatava kļūt par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu. Pašvaldības jauniešu motivācija ir balstīta pārliecībā, ka Rēzeknes jaunieši ir radoši, uzņēmīgi un sabiedriski aktīvi, bet pilsētas infrastruktūra un jaunatnes politikas kapacitāte ir pietiekama, lai īstenotu pasākumus gan vietējā, gan nacionālā mērogā. Rēzeknes jauniešiem mirdz acis un deg sirdis! Pašvaldības gada vadmotīvs būs “Drosmei deg sirds, nākotnei mirdz acis”, kas simbolizēs aicinājumu jauniešiem būt drosmīgiem savās izvēlēs, viedoklī, attīstībā un iesaistē.”
2026. gadā Rēzeknē tiks organizēti daudzveidīgi pasākumi, kas aptver tādas tēmas kā līdzdalība, pilsoniskā sabiedrība, mentālā veselība, digitālā pratība, uzņēmējspēja un kultūras daudzveidība. Pašvaldība īstenos konkursa pieteikumā iekļautos pasākumus, kā arī sadarbībā ar IZM jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas semināru, jauniešu iespēju festivālu “Kopums” 12. augustā, jauniešu domju salidojumu un konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2026” apbalvošanas ceremoniju.
Šajā gadā par titulu otrajā kārtā cīnījās Cēsu novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. Kopumā konkursa pirmajā kārtā tika saņemti četri pieteikumi, pirmajā kārtā startēja arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.
Konkurss tika rīkots devīto reizi, un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” organizēja IZM, konkursa vērtēšanas komisijā tika iekļauti pārstāvji no IZM, Bērnu aizsardzības centra, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra un biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome” un “Latvijas pašvaldību savienība”.