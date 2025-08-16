Skulptūras "Labrīt" turpmāka atrašanās pie Elizabetes ielas ēkas fasādes būs atkarīga no saskaņojuma ar NKMP
Latvijas Mākslas akadēmijas profesora un tēlnieka Aigara Bikšes skulptūras "Labrīt" turpmāka atrašanās pie jūgendstila ēkas fasādes Elizabetes ielā iespējama tikai pēc oficiāla saskaņojuma saņemšanas, norādīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) pārstāve Linda Zonne-Zumberga.
Viņa norāda, ka NKMP ir uzdevusi īpašniekam līdz 1.septembrim atjaunot ēkas, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, balkona margu tās sākotnējā stāvoklī, savukārt attiecībā uz skulptūras "Labrīt" izvietošanas iespējamību - īpašniekam ir iespēja iesniegt ieceri saskaņošanai.
Jau rakstīts, ka aprīlī NKMP saskārās "ar iedzīvotāju interesi" par to, vai šāda rīcība - izvietot uz ēkas balkona Bikšes skulptūru - ir pieļaujama Rīgas vēsturiskajā centrā. NKMP apņēmās vērtēt mākslas darba parādīšanos pie klasiskas Rīgas jūgendstila fasādes.
Iepriekš NKMP pārstāve norādīja, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem skulptūras izvietotājiem bija jāveic saskaņojumus, vispirms iesniedzot ieceri Rīgas pašvaldībā. Tā kā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā - UNESCO Pasaules mantojuma vietā, skulptūras izvietojums būtu bijis jāsaskaņo arī ar NKMP.
Mākslinieks Bikše iepriekš klāstīja, ka Mihaila Eizenšteina projektētais jūgendstila nams Elizabetes ielā 10b esot "ieguvis jaunu iemītnieku - uz leģendārā ēkas balkoniņa iznācis ekspresīvs vīrs, kurš ar platu žestu un saucienu "Labrīt!" sveicina gan rīdziniekus, gan daudzos pilsētas viesus". Tas esot jaunā un mūžīgā rīdzinieka tēls.