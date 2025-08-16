FOTO, VIDEO: Rīgas centrā nomas auto "CityBee" smagi sadūries ar "Volvo"
Rīgas centrā notikusi spēcīga sadursme, kurā iesaistītas divas automašīnas. Aculiecinieki ziņo, ka šobrīd notikuma vietā strādā Valsts policija un Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienests (NMPD).
Avārija notika Stabu un Valdemāra ielas krustojumā un tajā iesaistīts uzņēmuma "CityBee" nomas auto un "Volvo" spēkrats. Notikuma vietā manīta Valsts policija un divas NMPD ekipāžas. Kā norāda Jauns.lv lasītājs, ""CityBee" automašīnai bija izšauti gaisa baloni un, spriežot pēc tā, cik ļoti automašīnas bija apskādētas, trieciens bijis nopietns".
Rīgas centrā notikusi autoavārija
Rīgas centrā notikusi spēcīga sadursme, kurā iesaistītas vismaz divas automašīnas. Aculiecinieki ziņo, ka šobrīd notikuma vietā strādā Valsts policija un ...
Kā Jauns.lv norāda Valsts policija, sadursme notika plkst. 15.30 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, un tajā iesaistītas divas vieglās automašīnas. Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka mediķi sniedza palīdzību notikuma vietā, bet hospitalizācija negadījumā iesaistītajām personām nebija nepieciešama. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.