Aizvadīta "melnā piektdiena" uz ceļiem - negadījumos cietuši teju 30 cilvēki
Piektdien uz Latvijas autoceļiem cietuši 29 cilvēki, kas ir ievērojami lielāks skaitlis nekā vidēji darbadienā.
Kā norāda Valsts policija, aizvadītajā dienā valstī tika reģistrēti 184 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 29 cillvēki. 12 no tiem cieta avārijās Rīgas reģionā, seši - Kurzemē, pieci - Latgalē, četri - Zemgalē, bet divi - Vidzemē. Pieci no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl pieci - elektroskrejriteņu vadītāji, bet divi - gājēji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi piecus vadītājus: pa diviem Rīgas reģionā un Latgalē, bet vienu - Kurzemē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 265 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien astoņi autovadītāji, Vidzemē - 99, Latgalē - 78, Kurzemē - 52, bet Zemgalē - 28 transporta līdzekļu vadītāji. Pieci vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.