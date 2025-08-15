"Leffe Gastro Pub Abbey" atklāšana
15. augusta vakarā notika "Leffe Gastro Pub Abbey" atklāšanas pasākums.
FOTO: svinīgā atmosfērā atklāts "Leffe Gastro Pub Abbey"
Piektdien, 15. augustā, Vecrīgā norisinājās "Leffe Gastro Pub Abbey" atklāšanas pasākums.
Ar svinīgu atmosfēru un lielu prieku tika svinēta jauna gastronomiskā vieta, kas piesaista ne tikai ar savu izsmalcināto virtuvi, bet arī ar izcilu servisu un unikālu atmosfēru.
Restorāna šefpavārs un līdzīpašnieks diviem restorāniem – Gastro Pub Duvels un Bon Vivant – ir Andrejs Kudravecs. Andrejs ir trīs bērnu tēvs un uzticams partneris gan biznesā, gan dzīvē. Viņš dalās savā pieredzē:
"Es sāku strādāt par ierindas pavāru restorānā Bon Vivant 18 gadus atpakaļ. Lielāko daļu savas karjeras esmu veltījis Beļģu autentiskās virtuves izzināšanai. Esmu kļuvis par Bon Vivant līdzīpašnieku un par vienu no Duvels restorāna dibinātājiem. Esmu pateicīgs par doto man iespēju manam biznesa partnerim Edgaram Beitānam, bez kura tas nebūtu iespējams. Mūsu komanda ir pieredzējušu profesionāļu komanda, kas sniegs jums profesionālu pakalpojumu. Mēs ļoti lepojamies, ka mums ir ļoti maza personāla mainība, kopš restorāna atvēršanas. Mēs mīlam sevi saukt par ģimeni, un mēs priecāsimies jūs sagaidīt pie mums ciemos."
Restorāns "Leffe Gastro Pub Abbey" piedāvā unikālu piedzīvojumu, kur apmeklētāji var baudīt augstākās kvalitātes ēdienus un dzērienus. Tā ir vieta, kur tiek apvienoti autentiski garšas pārdzīvojumi, lieliska atmosfēra un profesionāls serviss.