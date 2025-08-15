Bijusī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece ("Latvijas attīstībai") no septembra atstās darbu Rīgas Stradiņa universitātes sastāvā iekļautajā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
Sabiedrība
Šodien 20:30
Bijusī izglītības ministre Muižniece pametīs darbu Sporta pedagoģijas akadēmijā
Bijusī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece ("Latvijas attīstībai") no septembra atstās darbu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sastāvā iekļautajā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA), apstiprināja augstskola.
Muižniece LSPA vadīja kopš šī gada aprīļa beigām.
Par konkursu uz jauno vadītāju RSU sola informēt vēlāk. No septembra direktora pienākumus pildīs līdzšinējā Muižnieces vietniece, bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Diāna Laipniece.
Ar pašu Muižnieci pagaidām nav izdevies sazināties.
2024. gada jūlijā LSPA ar IZM lēmumu tika integrēta RSU, saglabājot savu identitāti, kā arī akadēmisko un zinātnisko neatkarību.