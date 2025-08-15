Uz ceļa Vecumnieki–Iecava notikusi divu kravas mašīnu sadursme.
112
Šodien 19:39
Šodien, 15. augustā, uz ceļa Vecumnieki–Iecava (V1011), 4. kilometrā notikusi divu kravas mašīnu avārija, ziņo BreakingLV.
Notikuma vietā darbus veica vairākas Neatliekamās medicīnskās palīdzības dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādes. Sīkāka informācija par notikušo avāriju vēl nav pieejama.
🇱🇻 Divu kravas mašīnu avārija uz ceļa Vecumnieki–Iecava (#V1011, 4. km).— BreakingLV (@breakinglv) August 15, 2025
📹 Aivars#Vecumnieki #Bauska #Latvija pic.twitter.com/70gKYZ9mTh