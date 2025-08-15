Uz ceļa Vecumnieki–Iecava notikusi divu kravas mašīnu sadursme
foto: breaking.lv
Uz ceļa Vecumnieki–Iecava notikusi divu kravas mašīnu sadursme.
Šodien, 15. augustā, uz ceļa Vecumnieki–Iecava (V1011), 4. kilometrā notikusi divu kravas mašīnu avārija, ziņo BreakingLV.

Notikuma vietā darbus veica vairākas Neatliekamās medicīnskās palīdzības dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādes. Sīkāka informācija par notikušo avāriju vēl nav pieejama.

