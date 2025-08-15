NMPD par nepilnu miljonu eiro iegādāsies aizsargķiveres un bruņuvestes
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izsludinājis iepirkumu aizsargķiveru un bruņuvestu iegādei, liecina informācija Elektroniskās iepirkumu sistēmā.
Paredzamā iepirkuma vērtība ir 945 000 eiro. Paredzēta 1500 aizsargķiveru piegāde līgumsummā līdz 420 000 eiro, kā arī 1500 bruņuvestu piegāde par līgumsummu līdz 525 000 eiro.
Aizsargķiveru un bruņuvestu piegādes līguma darbības termiņš noteikts viens gads.
Piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 15. septembra plkst.9.
Kā skaidroja dienestā, aizsargaprīkojums tiek iegādāts, lai stiprinātu gatavību un militāra apdraudējuma gadījumā nodrošinātu nozares kritisko darbinieku aizsardzību. Ņemta vērā arī funkciju nodrošināšanai paredzētā drošības klase - aprīkojums būs atbilstošs tieši mediķu darba specifikai un vajadzībām.
Iepirkums paredzēts gan dienesta vajadzībām, gan neatliekamās palīdzības slimnīcu nodaļām.
Pamatojoties uz šī gada 10.jūnijā Ministru kabinetā pieņemto lēmumu, Veselības ministrija īsteno pasākumus kritisko ārstniecības iestāžu noturības stiprināšanai dažādu apdraudējumu gadījumos.