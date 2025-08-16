Bezdarbnieki vēlas piepelnīties lauku darbos, bet bez līguma
Zemnieki, meklējot strādniekus ražas novākšanai un citiem lauku darbiem, saskaras ar situāciju, kad bezdarbnieki vēlas strādāt bez līguma vai vispār atsakās, jo baidās zaudēt statusu. Kā ir patiesībā?
Nodarbinātības valsts aģentūrā “Kas Jauns Avīzei” skaidro: “Bezdarbnieka statusu nezaudē, ja darba ņēmēja statuss tiek iegūts ne vairāk kā divas reizes 12 mēnešu periodā un katra nodarbinātības perioda ilgums kopā nepārsniedz 60 dienas, par to iepriekš paziņojot Nodarbinātības valsts aģentūrai. Jāņem vērā, ka nosacījums par darba ņēmēja statusa iegūšanu uz laiku neattiecas uz gadījumiem, kad konstatēts, ka persona tiek nodarbināta bez reģistrēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.”
Ja plānots strādāt lauksaimniecības sezonas darbus, klientam aģentūrai jāuzrāda rakstveidā noslēgts darba līgums. Ja ir noslēgts lauksaimniecības darbu mutvārdu līgums, iesnieguma veidā jāinformē par plānoto nodarbinātības periodu.
Ja starp darba periodiem ir pārtraukums, katrs sezonas nodarbinātības gadījums tiek vērtēts kā atsevišķa reize, kad iegūts darba ņēmēja statuss. Attiecīgi – bezdarbnieka statusu zaudē ar trešo nodarbinātības reizi.
Tā kā lauksaimniecības darbos mēdz strādāt tikai atsevišķas dienas, var slēgt rakstveida darba līgumu uz prognozējamo darba periodu, un šādā gadījumā bezdarbnieka statusu var saglabāt, ja līguma termiņš nepārsniedz 60 dienas.