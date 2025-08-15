Tēriņi milzīgi, bet ieņēmumi? Kleinbergs skaidro, vai Rīgas dome no svētkiem ko arī nopelna
Rīga šajā nedēļas nogalē svinēs savu dzimšanas dienu, un pasākumi solās pulcēt gan galvaspilsētas iedzīvotājus, gan viesus. Kā atzina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, kopējās izmaksas svētku norisei Uzvaras parkā, Vērmanes dārzā un 11. novembra krastmalā ir aptuveni 700 000 eiro. Savukārt visa mēneša garumā notiekošie pasākumi Rīgas vasaras programmas ietvaros izmaksās vēl 600 000 eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Mērs norādīja, ka svētku galvenā atdeve nav finansiāla, bet emocionāla — cilvēki gaida šādus notikumus, un iepriekš, kad tie netika rīkoti, daudzi to izjutuši kā trūkumu. Viņš arī atzīmēja, ka, lai gan dažas pašvaldības ar mazākiem budžetiem spēj sarīkot krāšņākus svētkus, Rīgai svarīgi ir domāt gan par vietējiem iedzīvotājiem, gan par viesiem. Svētku rīkošanu viņš raksturoja kā sava veida pateicību pilsētniekiem.
Atgādināms, ka svētku laikā būs būtiski satiksmes ierobežojumi — 11. novembra krastmala jau ir slēgta transportam, un arī Vecrīga nebūs izbraucama. Toties sabiedriskais transports un “Rīgas satiksmes” stāvvietas šajās dienās būs pieejamas bez maksas.
Pasākumu programma un cita praktiska informācija pieejama vietnē “rigasvasara.lv”.