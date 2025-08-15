Jau rīt tiks paziņota Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2026
Jauniešu iespēju festivālā “Kopums / Mad Liepāja” 16. augustā plkst. 19.30 Liepājā tiks paziņoti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” uzvarētāji. Balvu pasniegs izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Par “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2026” titulu cīnījās Cēsu novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.
Konkurss tiek rīkots devīto reizi, un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” organizēja IZM, konkursa vērtēšanas komisijā tika iekļauti pārstāvji no IZM, Bērnu aizsardzības centra, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra un biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome” un “Latvijas pašvaldību savienība”.
Jauniešu iespēju festivālā “Kopums / Mad Liepāja” no 16. līdz 17. augustam ikvienam būs iespēja apmeklēt vairāk nekā 50 organizāciju stendus, baudīt ielu kultūru, mūziku, sportu, sarunas un pārsteigumus. Festivāla pirmās dienas noslēgumā notiks grupu – SourJ, Bukte, Olas un DJ uzstāšanās.
Pirmo reizi Latvijas Jauniešu galvaspilsēta tika izvēlēta 2016. gadā un titulu ieguva Jelgavas pilsēta, 2017. gadā tā bija Liepājas pilsēta, savukārt 2018. gadā konkursā uzvarēja Madonas novads. 2019. gadā pirmo reizi titulu ieguva divu novadu apvienība –
Ikšķiles un Olaines novads, savukārt 2020. gadā Jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Ventspils pilsēta. Covid-19 pandēmijas dēļ, 2021. un 2022. gadā Jauniešu galvaspilsēta netika ievēlēta, tomēr notika konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” ietvaros organizēts interneta balsojums, kurā par Pašvaldību jaunietim tika atzīta Rēzeknes pilsēta (2021. gadā) un Jūrmalas pilsēta (2022. gadā), bet 2023. gadā titulu ieguva Bauskas novada pašvaldība, 2024. gadā Līvānu novada pašvaldība, kura ir pirmā no Latgales reģiona pašvaldībām, kas ieguvusi šo titulu, savukārt 2025. gadā Latvijas jauniešu galvaspilsēta jau otro reizi ir Liepāja.