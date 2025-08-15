Sākta parakstu vākšana, lai arī vidusskolēni varētu labot atzīmes
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai arī vidusskolēni reizi semestrī varētu labot vienu atzīmi katrā mācību priekšmetā.
Lai gan jaunā vērtēšanas sistēma valdībā tika apstiprināta jau 2022.gadā, tā stājās spēkā tikai aizvadītajā mācību gadā, ņemot vērā nozares bažas un to, ka pedagogi un skolēni nebija jutušies gana sagatavoti izmaiņām 2023.gadā.
Vienlaikus, reaģējot uz skolēnu un vecāku neapmierinātību, pamatizglītības posmā skolēniem varētu tikt atļauts mācību gada laikā katrā mācību priekšmetā vienu reizi uzlabot vērtējumu viena temata noslēguma pārbaudes darbā.
Savukārt vidusskolas posmā izmaiņas vērtēšanas kārtībā netiek plānotas. Valsts izglītības attīstības aģentūra toreiz skaidroja, ka neredz vajadzību pēc izmaiņām vidējā izglītībā, jo tā "ir ļoti mērķtiecīga izvēle izglītības turpināšanai".
Iniciatīvas autors Arturs Zamerovskis uzskata, ka tādējādi vidusskolēni paliks novārtā, jo viņi joprojām nedrīkstēs labot atzīmes. Tāpēc viņš piedāvā ļaut atzīmes uzlabot arī vidusskolēniem, sniedzot tiem papildu iespēju vēlreiz uzrakstīt pārbaudes darbu, ja sākotnējais rezultāts ir neapmierinošs, piemēram, sliktas pašsajūtas, miega traucējumu vai pārslodzes dēļ.
Pēc iniciatīvas autora sacītā, priekšlikums nenoslogotu skolotājus, jo tas esot vērsts uz "apzinīgiem un mērķtiecīgiem skolēniem" ar atzīmēm no sešām līdz desmit ballēm, nodrošinot "drošības spilvenu neparedzētu situāciju gadījumā".
Šo iniciatīvu līdz šim atbalstījis 191 cilvēks, taču, lai to iesniegtu Saeimā, nepieciešami vismaz 10 000 parakstu.