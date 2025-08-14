Turpmāk Somija varēs uz Latviju nosūtīt robežsargu atbalsta vienības
No 12.-13. augustam Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts Somijā tikās ar Somijas robežsardzes priekšnieku viceadmirāli Markku Hassinenu un parakstīja vienošanos, kas paredz iespēju Somijai nosūtīt uz Latviju robežsargu atbalsta vienības.
Vizītes laikā VRS priekšnieks ar Somijas robežsardzes priekšnieku pārrunāja abu valstu robežsardzes iestāžu sadarbību, pieredzes apmaiņu, kā arī aktuālos izaicinājumus ārējo robežu aizsardzībā un robežuzraudzības jomā. Īpaša uzmanība tika pievērsta Baltijas jūras reģiona drošības jautājumiem.
Tāpat Valsts robežsardzes delegācija apmeklēja Rietumsomijas Krasta apsardzes apgabalu un Virpiniemi Krasta apsardzes nodaļu, kur iepazinās ar Somijas robežsardzes dienesta organizāciju, tehniskajiem resursiem un uzdevumu izpildes specifiku jūras robežas aizsardzībā.
Tikšanās noslēgumā abu valstu robežsardzes priekšnieki parakstīja dokumentu “Vienošanās par pārrobežu sadarbību starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Somijas robežsardzi”, kas nodrošina tiesisku pamatu savstarpējai palīdzībai.
Vienošanās paredz iespēju Somijai nosūtīt uz Latviju robežsargu atbalsta vienības, kā arī Latvijai sniegt atbalstu Somijai, komandējot Valsts robežsardzes amatpersonas, tādējādi stiprinot reģionālo sadarbību un turpinot praksi, kas jau tiek sekmīgi īstenota ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem.