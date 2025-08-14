Salaspilī aizturēts vīrietis, kurš bēgšanas laikā sabojā četras automašīnas, tostarp Valsts policijas
Pagājušonedēļ Valsts policija Salaspilī aizturēja trīs personu grupu aizdomās par nelegālo cigarešu realizēšanu ievērojamā apmērā. Viens no aizdomās turētajiem ar savu auto pa Salaspils ielām mēģināja aizbēgt no policijas, bēgšanas laikā sabojājot četrus citus spēkratus, to vidū divus Valsts policijas dienesta auto. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un administratīvo pārkāpumu procesi par ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu.
Strādājot iepriekš uzsāktā kriminālprocesā par nelegālo cigarešu apriti Ogres un Salaspils novados, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa policisti 7. augustā Salaspilī aizturēja divas personas, kas dzimušas 1977. un 1984. gadā. Aizdomās turētie tika aizturēti nelegālo cigarešu piegādes brīdī.
Nākamajā dienā likumsargi nonāca pa pēdām arī trešajam grupas dalībniekam, kurš dzimis 1982. gadā. Vīrietis tika pārtverts 8. augustā, kad Salaspilī, Rīgas ielā, sēdēja savā “VW Golf” automašīnā. Pamanot policistus, aizdomās turētais ar auto uzsāka bēgšanu, bojājot turpat netālu novietoto Valsts policijas dienesta automašīnu un vēl vienu citai personai piederošu stāvēšanai novietotu spēkratu. Turklāt pēc tam izraisīja sadursmi ar vēl kādu stāvošu vieglo automašīnu.
Policisti vīrieti aizturēja turpat Salaspilī, Miera ielā, aizšķērsojot viņa automašīnai ceļu. Jāatzīmē, ka aizturēšanas laikā vīrietis sabojāja otru Valsts policijas dienesta auto.
Veicot kratīšanas aizdomās turēto personu dzīvesvietās Ogres un Salaspils novados, kā arī mantu glabātuvēs un transportlīdzekļos, kopumā tika izņemts 43 720 cigarešu bez akcīzes markām, kā arī ar Baltkrievijas un Krievijas akcīzes markām. Tāpat atsavināti 8 655 eiro, kas, visticamāk, iegūti noziedzīgā ceļā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka personas cigaretes realizējušas nelegālo akcīzes preču tirdzniecības vietās tuvākajā apkārtnē.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta otrās daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā, un ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Tāpat uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi par ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu. Kā arī tiks lemts par 1982. gadā dzimušā vīrieša saukšanu pie atbildības par bēgšanu no policijas. Uz izmeklēšanas laiku viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt pārējiem noziedzīgās grupas dalībniekiem – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.