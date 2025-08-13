"Labas gribas koalīcija" apliecinājusi atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai
"Labas gribas koalīcijas" valstu pārstāvji trešdien sanāksmē vienoti apliecināja atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai, uzsverot, ka starptautiski atzītās robežas nav maināmas ar spēku un jebkāda teritoriju apmaiņa vai dalīšana nav pieļaujama, informēja Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) padomniece Anna Ūdre.
Siliņa trešdien piedalījās "labas gribas koalīcijas" sanāksmē, kurā Eiropas līderi, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un NATO ģenerālsekretārs Marks Rute pārrunāja kopīgo nostāju pirms gaidāmās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās.
Siliņa pēc sarunas norādīja, ka "labas gribas koalīcija" ir vienota un ir kopā ar ASV un Ukrainu. "Kā teica ASV viceprezidents Venss, prezidents Tramps ir pieredzējis sarunu vedējs. "Labas gribas valstu" koordinācija ar ASV un Ukrainu pirms plānotās tikšanās bija svarīga. Bijām vienisprātis par Ukrainas teritoriālo nedalāmību," sacīja Latvijas premjere, piebilstot, ka Latvija turpina atbalstīt Ukrainu diplomātiski, militāri, finansiāli un politiski.
Sarunu vadīja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Francijas prezidents Emanuels Makrons, un tajā piedalījās Ukrainas prezidents Zelenskis, NATO ģenerālsekretārs Rute un citi Eiropas līderi, kā arī ASV viceprezidents un arī ASV prezidenta īpašais sūtnis Ukrainā Kīts Kellogs.
Valstu līderi pārrunāja ciešu sadarbību, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā. Sarunā vairākkārt tika uzsvērts, ka sankcijas pret Krieviju darbojas un tām ir būtiska ietekme, tādēļ ir svarīgi šo spiedienu turpināt un pastiprināt, Eiropai cieši sadarbojoties ar ASV.
Labas gribas koalīcijā apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt savu ieguldījumu Ukrainas atbalstam.
Jau vēstīts, ASV prezidenta Trampa un Krievijas diktatora Putina tikšanās Ankoridžā, Aļaskas štatā, piektdien notiks Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē, vēsta telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem Baltajā namā.
Samita organizatori atzinuši, ka "vienīgā pilsēta milzīgajā štatā, kur būtu iespējams rīkot samitu, ir Ankoridža. Un tikai Apvienotā Elmendorfa-Ričardsona bāze, kas atrodas pilsētas ziemeļu malā, atbilst vēsturiskās tikšanās drošības prasībām", vēsta CNN.
Tiesa, "Baltais nams bija cerējis izvairīties no kadriem ar Krievijas līdera un viņa svītas uzņemšanu ASV militārajā objektā", norāda telekanāls.