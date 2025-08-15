Latgales pašvaldību vadītājiem piedalīšanās Aglonas svētkos - apmaksāta darbdiena, padotajiem jāņem neapmaksāta brīvdiena
Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs un viņa vietnieks Jānis Tutins (abi pārstāv partiju “Kopā Latvijai”) uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dienas svinībām Aglonas bazilikā devušies darba darīšanās un viņiem tā ir apmaksāta darbdiena. Savukārt viņu padotajiem, lai varētu 15. augustā doties uz Aglonu, nākas ņemt neapmaksātu brīvdienu. Tā ir arī citās Latgales pašvaldībās. Jauns.lv skaidroja, kā katoļticīgie pašvaldību darbinieki ne tikai Latgalē, bet arī citviet Latvijā ar darba devējiem varēja sarunāt brīvdienu, lai 15. augustā dotos uz Aglonu.
Gadu laikā Latgales pašvaldību darbinieku vēlme 15. augustā doties uz Aglonu ir būtiski sarukusi. Ja pirms 20 gadiem – 2005. gadā vairākas Latgales pašvaldību domes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienu pasludināja par brīvdienu, kura bija jāatstrādā kādā sestdienā, tad šogad gan neviena vietvaras administrācija 15. augustā savas durvis nav slēgusi.
Piemēram, Rēzeknē un rajonā (tagad – novadā) domes darbiniekiem 2005. gadā 15. augustā piešķirtā brīvdiena bija jāatstrādā līdz gada beigām. Preiļu rajonā darbadiena 15. augusts, kas 2005. gadā iekrita pirmdienā, tika pārcelta uz sestdienu 20. augustu. Tāpat 15. augusts par brīvdienu bija pasludināts arī Ludzas domē, Balvu domē 15. augustā brīvdienu varēja saņemt visi, kas to vēlējās un vēlāk to atstrādāt, paņemt kā neapmaksātu brīvdienu vai “atskaitīt” no atvaļinājuma dienām. Savukārt šogad vietvaru darbinieki vairs nav tik ļoti reliģiozi.
Priekšniekiem - apmaksāta lūgšana, padotajiem - neapmaksāta
15. augusta “katolisko garu” publiski skaļi paudusi vien Rēzeknes dome, kura saviem darbiniekiem piektdienu, 15. augustu - Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dienu, kad vairāki tūkstoši cilvēku apmeklē Aglonu, lai vienotos kopīgā lūgšanā par mieru, Latgali un par visiem, kas šeit dzīvo, dod iespēju noformēt kā brīvdienu, lai varētu piedalīties šajos reliģiskajos svētkos: “Apzinoties, cik svarīgi dažiem ticīgajiem būt šajā dienā starptautiskajā svētvietā, pašvaldībā nodrošināta iespēja noformēt 15. augustu kā brīvdienu.”
Te gan jāuzsver, ka šī nebūs brīvdiena vietvaras augstākajai vadībai, kaut gan tā 15. augustā arī atradīsies Aglonas bazilikā. Pilsētas vadība šajā dienā tur ne tikai lūgsies, bet arī izpildīs savus tiešos darba pienākumus, “pārstāvot Rēzekni”. “Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes vadība 15. augustā pārstāves pilsētu galvenajā Svētajā Misē un euharistiskajā procesijā. Uz Aglonu dosies domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un viņa vietnieks Jānis Tutins, kurš tikai nesen tika apstiprināts jaunajā amatā.
Jānis Tutins apmeklēs Aglonu arī 14. augustā, lai piedalītos Tautas krustaceļā kopā ar saviem radiniekiem, un viņš novēl visiem ticīgajiem rēzekniešiem, kas piedalīsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku svinībās: “Esit gudri, stypri i vasali šudiņ i daudzus, daudzus godus iz prīšku! Lai Jaunova Marija styprynoj myusu ticeibu i sorgoj myusu Latgolu!” Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks Jānis Tutins aicinājis arī citas pilsētas iestādes, organizācijas un uzņēmumus piedāvāt saviem darbiniekiem iespēju noformēt šo piektdienu kā brīvdienu, lai viņi varētu doties uz Aglonu,” teikts pilsētas pašvaldības informācijā.
Jauns.lv Rēzeknes pašvaldībai jautāja, uz kādiem nosacījumiem tā saviem darbiniekiem piedāvājusi brīvdienu – vai tā ir jāatstrādā, ir kā apmaksāta vai neapmaksāta brīvdiena, vai to “atskaita” no atvaļinājuma? Un cik daudz darbinieku 15. augustu noformējuši kā brīvdienu. Pašvaldības vecākā komunikācijas speciāliste Marina Sokolova skaidroja: “Pamatojoties uz Darba likuma 54. pantu un 56. panta otro daļu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienību, iestāžu un aģentūras darbiniekiem ir atļauts izmantot kā brīvdienu 2025. gada 15. augustu – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus, atstrādājot šo dienu 2025. gada augustā. Mums nav šobrīd apkopotas informācijas par darbinieku skaitu, kuri izmantojuši šo iespēju, jo dažās struktūrvienībās, iestādēs un pārvaldēs ir savi personāla vadītāji. Bet ir zināms, kā daudzi darbinieki speciāli ņem šajās dienās atvaļinājumu, plānojot arī braucienu uz Aglonu.”
Uz jautājumu, vai šai dienā brīvdienu noformājuši arī Aleksandrs Bartaševičs un Jānis Tutins, Marina Sokolova atbildēja: “Nē, pašvaldības vadītāji (tāpat kā pērējie Latgales pašvaldību vadītāji) pārstāves pašvaldību Aglonā pēc Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa ielūguma.Viņi brauks darba dienas laikā uz dažam stundām.”
Latgale: Ludzā brīvdienas vairs nav
Jauns.lv arī citām pašvaldībām gan Latgalē, gan citos Latvijas novados jautāja, vai tur darbinieki ir vēlējušies 15. augustu noformēt kā brīvdienu un vai tā tiek piešķirta. Lūk, ko atbildēju pašvaldību pārstāvji.
Aglona atrodas Preiļu novadā un tā pārstāvis Elgars Stupāns teica: “Tiem Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem, kuri vēlas šo dienu izmantot kā brīvu, tiek dota iespēja to noformēt kā atvaļinājuma dienu, saskaņojot ar tiešo vadītāju, vienlaikus nodrošinot, ka pašvaldības funkcijas tiek pilnvērtīgi izpildītas un iestāžu darbība netiek traucēta. Pašvaldības Personālvadības un administratīvā daļa informē, ka šobrīd nav iespējas noteikt, kāda iemesla dēļ darbinieks piesaka atvaļinājumu. Tādēļ nevar sniegt konkrētu atbildi par to, cik daudzi darbinieki pieteiks atvaļinājumu, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.”
Ludzas dome pirms 20 gadiem 15. augustu noteica kā brīvdienu, bet tā jau ir aizmirsta vēsture. Ludzas novada pašvaldības pārstāve Jana Zeļeņivska teica: “Ludzas novada pašvaldībā 15. augusts netiek noteikts kā brīvdiena, ņemot vērā, ka pašvaldības darbinieki pārstāv dažādas reliģiskās konfesijas.”
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā administrācija informēja, ka tās darbiniekiem brīvdiena tiek piešķirta uz iesnieguma pamata: “Darbinieks var pieprasīt atvaļinājuma dienu vai brīvdienu.”
Bet Balvu novada pašvaldība informē, ka, ja kāds ticīgais vēlas – viņš var apmeklēt Aglonu 15. augustā, tomēr daudzi balvēnieši izvēlas apmeklēt Aglonu 14. augusta vakarā.
Kurzeme: “atturīgie” suiti
Gan Ventspils novadā (Jūrkalne), gan Kuldīgas novadā (Gudenieki, Alsunga) ir katoļticīgo saliņas Kurzemēs, kur dzīvo suiti. Bet izrādās, ka viņu pašvaldību darbinieki nemaz tik naski nav pieteikušies braukt uz Aglonu
Kuldīgas novada domes pārstāve Ilze Meirupska teica: “Kuldīgas novada pašvaldībā neviens no darbiniekiem nav izteicis vēlmi 15. augustu – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dienu – noteikt kā individuālu brīvdienu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības noteikumiem par papildu atvaļinājuma piešķiršanas kārtību, darbiniekam ir tiesības jebkurā laikā izmantot papildu apmaksātas atvaļinājuma dienas, kas tiek piešķirtas atbilstoši bērnu skaitam, stāžam, darba vides riskiem. Šo atvaļinājumu darbinieks var izmantot sev nozīmīgā un piemērotā laikā.”
Ventspils novada domes pārstāve Ieva Muceniece pauda: “Mūsu pašvaldībā darbinieki nav lūguši 15. datumu izmantot kā brīvdienu, līdz ar to mums brīvdiena šajā datumā nebūs.”
Ventspils pilsētas domes pārstāvis Raitis Roze, konsultējoties ar Personāla nodaļu, noskaidroja, ka neviens vietvaras darbinieks nav vērsies ar lūgumu viņam 15. augustā piešķirt brīvdienu.
Dienvidkurzemes novada domes pārstāve Kristīne Pastore pieļāva, ka plašajā Dienvidkurzemes novadā noteikti ir daudz katoļticīgo cilvēku, bet: “No Dienvidkurzemes novada pašvaldības darbiniekiem neviens nav vērsies Personāldaļā ar lūgumu šo svētku dēļ nodrošināt brīvdienas.”
Saldus novada pašvaldībā līdz šim neviens no darbiniekiem nav interesējies par iespēju noformēt 15. augustu kā brīvdienu, tāpēc Saldus novada pašvaldība kā darba devējs līdz šim nav aktualizējusi šādu jautājumu. Iespējams, ja kāds vēlas doties Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dienā uz Aglonu, tad to dara sava atvaļinājuma laikā, bet vietvarai par to nav informācijas.
Vidzeme: brīvdienu neviens negrib
Siguldas novada pašvaldības informēja: “Siguldas novada pašvaldībā nav noteikta īpaša kārtība, kas paredzētu 15. augustu piešķirt kā apmaksātu brīvdienu visiem darbiniekiem, taču ikvienam darbiniekam, kuram tas ir būtiski, ir iespēja izmantot savas darba tiesību ietvaros paredzētās iespējas – piemēram, iepriekš vienojoties ar tiešo vadītāju noformēt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu, bezalgas atvaļinājumu vai izmantot darba laika maiņu, ja tas ir iespējams konkrētajā amatā. Pašvaldība respektē dažādu konfesiju svētku nozīmi un cenšas, cik iespējams, nodrošināt elastīgus darba grafikus, lai darbinieki varētu piedalīties sev nozīmīgos notikumos. Šogad neviens pašvaldības darbinieks nav pieteicies 15. augustu noformēt kā brīvdienu.”
Cēsu novada domes pārstāvis Aleksandrs Abramovs teica, ka arī tur neviens pašvaldības darbinieks nav izrādījis interesi 15. augustā reliģisku apsvērumu dēļ ņemt brīvdienu.
Tāpat Ogres novada domes Komunikācijas nodaļā teica, ka neviens nav vērsies pie personālnodaļas ar pieprasījumu 15. augustā noformēt brīvdienu.
Madonas novada pārstāve Beāte Beatrise Juško pauda: “Līdz šim pašvaldība darbiniekiem papildus brīvdienu 15. augustā nav piešķīrusi, un arī pieprasījumi pēc šādas iespējas nav saņemti. Apmaksātas brīvdienas darbiniekiem var tikt piešķirtas saskaņā ar Darba likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Minētie normatīvie akti 15. augustu – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dienu – kā apmaksātu brīvdienu neparedz. Līdz ar to Madonas novada pašvaldībā nav noteikta kārtība, kas šajā datumā paredzētu īpašu brīvdienu piešķiršanu. Ja kādam darbiniekam būtu nepieciešama brīvdiena 15. augustā, tas būtu iespējams, izmantojot ikgadējo atvaļinājumu vai neapmaksātu atvaļinājumu, ievērojot darba tiesisko attiecību regulējumu.”
Gulbenes novada domes pārstāve Lana Upīte teica: “Gulbenes novada pašvaldībā šādi gadījumi nav novēroti, katrs plāno individuāli, ja arī dodas.”
Bet Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidroja: “Katrs darbinieks, plānojot savu atvaļinājumu grafiku, var ņemt vērā savu vēlmi 15. augustā izmantot atvaļinājuma dienu. Tāda specifiski šim datumam paredzēta īpaša brīvdienas piedāvājuma Alūksnes novada pašvaldībā nav. Nav arī datu par to, cik pieprasīta pašvaldības iestādēs ir brīvdiena tieši 15. augustā. Ja darbiniekam ir tiesisks pamats darba devējam prasīt brīvu dienu konkrētajā datumā konkrētā pasākuma apmeklēšanai, respektīvi, ja darbinieks jau nav izmantojis visas sev pienākošās atvaļinājuma vai papildatvaļinājuma dienas, viņš var vērsties pie darba devēja ar attiecīgu iesniegumu.”
Valmieras novada Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece informēja: “Valmieras novada pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos nav paredzētas brīvdienas saistībā ar kādu konfesiju reliģiskajiem svētkiem. Darbinieki atbilstoši Latvijas Republikas Darba likumam var izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, lai apmeklētu svētkus.”
Valkas novada pašvaldības Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs Toms Simtiņš aprunājoties ar pašvaldības vadību un personāla nodaļu, noskaidroja, ka Valkas novada pašvaldības darbinieki nav izteikuši vēlmi 15. augustu izmantot kā brīvdienu, kā arī pašvaldībai šādas prakses līdz šim nav bijis. “Ja darbiniekam šī diena būtu nepieciešama kā brīvdienas, tad tā tiktu noformēta kā atvaļinājuma diena. Valkas novadā nav arī nevienas katoļu baznīcas,” piebilst Toms Simtiņš.
Zemgale: statistikas nav
Bauskas novada pašvaldībā informēja: “Normatīvie akti neparedz 15. augustu kā valsts vai pašvaldības piešķirtu brīvdienu. Tomēr darbiniekiem un amatpersonām, kuri vēlas apmeklēt Aglonas Svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus, ir iespēja šo dienu izmantot kā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai neapmaksātu prombūtni pēc vienošanās ar tiešo vadītāju.
Ja šī diena iekļauta ikgadējā atvaļinājumā, tā ir apmaksāta atbilstoši Darba likuma normām. Ja tiek izvēlēta neapmaksāta prombūtne, diena netiek apmaksāta un nav atstrādājama. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 99. punktam apmaksātas brīvdienas piešķiramas tikai šādos gadījumos: * ģimenes locekļa vai apgādājamā nāve – trīs darba dienas; * darbinieka laulība – trīs darba dienas; * bērna iestāšanās 1. – 4. klasē – viena diena pirmajā skolas dienā; * izlaidums izglītības iestādē – viena diena izlaiduma dienā. 15. augusts nevienā no šiem punktiem nav ietverts.
Pašvaldības administrācijā līdz šim nav saņemts neviens iesniegums vai lūgums saistībā ar šo konkrēto dienu. Darbinieki, kas plāno doties uz Aglonu, atvaļinājuma un prombūtnes jautājumus risina individuāli, savlaicīgi iesniedzot attiecīgo iesniegumu, tādēļ centralizētas statistikas par pieteikumiem nav.”
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonas Svētajā Misē
Ceturtdien, 15. augustā, Aglonā tiek svinēta viena no nozīmīgākajām katoļu svināmdienām, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.
Jelgavas pašvaldības pārstāve Līga Klismeta informēja, ka tās administrācijā līdz šim neviens darbinieks nav vērsies ar lūgumu piešķirt brīvdienu 15. augustā, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā.
Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lelde Podniece-Jostmane teica: “Jelgavas novada pašvaldības darbinieku darba laiku nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti - Darba likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un likums “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kas vienlaikus nosaka arī apmaksātās brīvdienas. Pašvaldības darbinieki, kas vēlas 15. augustā brīvu dienu, saskaņojot to ar tiešo vadītāju un iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, var pieprasīt ikgadējā atvaļinājuma dienu vai atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dienu. Tomēr jāmin, ka saskaņā ar pašvaldības lietvedības reģistriem un informācijas uzskaites sistēmu līdz šim neviens šāds pieprasījums nav saņemts.”
Pierīga: nav aktuāli
Salaspils novada domes pārstāvis Gatis Saulevičs teica: “Salaspils novada pašvaldībā nav tā bijis, ka kāds vēlētos noformēt 15. augustu kā brīvdienu, jo jādodas uz Aglonu. Ja šādi lūgumi būtu, tad katrā atsevišķā gadījumā tiktu pieņemts konkrēts lēmums saskaņā ar Darba likuma normām.”
Ķekavas novada domes pārstāve Liene Millere informēja: “Ķekavas novada pašvaldībā neviens no darbiniekiem nav lūdzis brīvdienu 15. augustā, pamatojot to ar Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dienu.”
Jānis Pārums no Ādažu novada domes teica, ka pašvaldībā nav bijušas situācijas, ka kāds darbinieks reliģisku apsvērumu dēļ 15. augustu vēlējies kā brīvdienu: “Ja šādas situācijas rastos, tad tās tiktu noformētas kā bezalgas atvaļinājums, tiesa, ņemot vērā, vai tas netraucē pašvaldībai būtisku funkciju izpildi.”
Olaines novada domes pārstāve Mārīte Rūja pastāstīja: “Nav šāda pieredze, nav arī bijis aktuāli, ka kāds darbinieks interesētos par šādu īpašu brīvdienu! Darbiniekiem ir pieejamas papildus atvaļinājuma dienas katru gadu, kas tiek piešķirtas atbilstoši ikgadējam darbinieka novērtējumam. Līdz ar to, katrs darbinieks sev var ieplānot kādu sev īpašu dienu kā brīvdienu.”
Jūrmalas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Māra Mičule skaidro: “Pašvaldība, saskaņā ar Darba likuma 7. pantu, ievēro vienlīdzīgu tiesību principu, proti ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem un atpūtas laiku bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas - neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbiniekiem ir tiesības uz atpūtas laiku, kas noteikts Darba likumā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Jūrmalas pašvaldības iestādes kā darba devējs neapstrādā darbinieku datus par reliģisko pārliecību.”
Rīga: “Darbinieki nav interesējušies”
Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons informē: “Pašvaldību institūcijas tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldību saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos var paredzēt tikai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus, tajā skaitā apmaksātu brīvdienu piešķiršanas gadījumus. Minētais gadījums, proti, brīvdienu piešķiršana konkrētas reliģiskas konfesijas pārstāvjiem šajos svētkos neietilpst šajā likuma uzskaitījumā. Līdz ar to arī Rīgas pašvaldības iekšējos normatīvajos dokumentos nav paredzēta iespēja piešķirt apmaksātas brīvdienas šādā gadījumā. Darbiniekiem pastāv iespēja sev vēlamajā laikā noformēt apmaksātu atvaļinājumu vai atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Darba likumā noteiktajā kārtībā. Rīgas pašvaldības Centrālā administrācijā darbinieki nav interesējušies par brīvdienu piešķiršanas iespēju šajos konkrētajos svētkos.”