Aglonas viesnīcnieki, gatavojoties Dievmātes svētkiem, ceļ naktsmītņu cenas

Jauns.lv jau rakstīja, ka šāda prakse bija arī pirms dažiem gadiem kad uz 15. augustu vietējie izmitinātāji būtiski cēla cenas. Šogad “Kalna apartamentos” nakts no 13. uz 14. augustu diviem cilvēkiem izmaksā 95 eiro (nedēļu pirms un pēc – 64 eiro), viesu mājā “A, kas tja byus?” ierasto 65 eiro vietā jāatvadās no 100 eiro, bet “Ceļmalās” – no 108 eiro (pēc nedēļas – 90, bet pēc trim nedēļām – 81 eiro). “Sunset Village” ierasto 139 eiro vietā nakts no 13. uz 14. augustu izmaksās 159 eiro.