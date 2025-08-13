Rīgā atklāta digitālā instalācija "Atver durvis uz EXPO 2025!" – iespēja iepazīt Baltijas paviljonu Osakā
13. augustā Rīgā, Vērmanes dārzā, tika svinīgi atklāta digitāla instalācija “Atver durvis uz EXPO 2025!”. Tajā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ...
FOTO: Latvija un Japāna tuvāk nekā jebkad - Rīgā atklāj digitālu portālu Baltijas paviljona piedzīvošanai EXPO 2025
13. augustā Rīgā, Vērmanes dārzā, tika svinīgi atklāta digitāla instalācija “Atver durvis uz EXPO 2025!”. Tajā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem turpmāk būs iespēja ne tikai izzināt Baltijas paviljonu pasaulē vērienīgākajā izstādē Osakā, Japānā, bet arī īpašās tiešraides saslēguma stundās sastapt paviljona apmeklētājus.
Baltijas paviljona, kurā tiek pārstāvēta Latvija un Lietuva, vadmotīvs “We Are One” izceļ cilvēku, dabas un tehnoloģiju mijiedarbību, kā arī reģiona un pasaules vienotību, lai mācītos viens no otra un kopīgiem spēkiem rīkotos ilgtspējīgāk ceļā uz labākas nākotnes veidošanu. Durvis uz EXPO 2025 ir tiešs šīs idejas turpinājums – ļaujot cilvēkiem būt daļai no izstādes arī šeit, Latvijā, vienlaikus dodot iespēju pasaulei iepazīt tuvāk Latviju un tās vērtības.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pauž gandarījumu, ka tagad arī Latvijas iedzīvotāji var piedzīvot klātesamības sajūtu Latvijai tik nozīmīgajā pasākumā. “Šis portāls nav tikai tehnoloģiska instalācija – tas ir tilts starp Latviju un Japānu, starp kultūrām, idejām un cilvēkiem. Tas simbolizē mūsu atvērtību pasaulei un gatavību dalīties ar to, kas mums ir visvērtīgākais – uzņēmēji, inovācijas, kultūra un cilvēki. Baltijas paviljonu “Expo 2025 Osaka” jau apmeklējuši vairāk nekā 590 000 cilvēku, un tas ir būtisks ieguldījums Latvijas atpazīstamībā. Mēs šo platformu mērķtiecīgi izmantojam, lai līdz 2028. gadam palielinātu eksportu uz Japānu par 50 miljoniem eiro un piesaistītu vismaz 30 miljonus Japānas investīciju,” uzsver Viktors Valainis.
Savukārt Lāsma Līdaka, Latvijas dalības EXPO 2025 ģenerālkomisāre, kuru pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ieraudzīt pirmās oficiālās tiešraides laikā, atzīst, ka šī ir lieliska iespēja dažādām kultūrām satikties un mijiedarboties, tādējādi kļūstot par daļu no dialoga, kas pārsniedz robežas.
"Baltijas paviljona apmeklētājiem šeit, Japānā, ir būtiski parādīt, ka, lai arī mūs šķir tūkstošiem kilometru liels attālums, mēs visi esam savstarpēji saistīti un tuvāk nekā spējam iedomāties. Šis digitālais portāls Latviju turpinās parādīt kā radošu, inovatīvu un uz mijiedarbību orientētu valsti, ko ar tehnoloģiju palīdzību iespējams sasniegt pāris sekunžu laikā, kas īpaši būtiski, veidojot noturīgas ekonomiskās attiecības," stāsta Lāsma Līdaka.
Pasākuma laikā gan sanākušajiem Vērmanes dārzā, gan Baltijas paviljonā Japānā bija iespēja baudīt kora “Pa Saulei” un deju skolas “Dzirnas” priekšnesumus, tādējādi apliecinot dzīvo latviešu dziesmu un deju tradīciju spēku. Īpašu sajūsmu Osakā izpelnījās “Pa Saulei” izpildītā dziesma japāņu valodā, kas bija simbolisks apliecinājums abu tautu sadraudzībai.
Kora mākslinieciskā vadītāja Marta Ozola atklāj, ka ar Japānu kori vieno īpaša saikne, tāpēc bijis vēl jo nozīmīgāk piedalīties digitālā portāla “Atver durvis uz EXPO 2025!” atklāšanas pasākumā. “Mums Japāna ir tuva sirdij – iepriekš esam piedalījušies konkursā Tokijā, un tas saistās tikai ar pozitīvām emocijām un siltu uzņemšanu no japāņu puses. Tāpēc vēl jo būtiskāk un simboliskāk bija vēlreiz Japānas publikai ne tikai apliecināt mūsu savstarpējo draudzību, izpildot dziesmu japāņu valodā, bet arī atkārtoti nodot latvisko spēka vēstījumu. Galu galā mūzika vieno, aizkustina un stiprina cilvēkus, neraugoties uz laika joslu, kultūras vai valodas atšķirībām,” uzsver Marta Ozola.
Notikušais pasākums ir tikai pirmais pasākumu sērijā, kas japāņiem ļaus labāk iepazīt Latvijas vērtības, tradīcijas un valstij nozīmīgus notikumus. Taču arī ārpus pasākumiem Vērmanes dārza apmeklētājiem būs iespēja īpašu tiešraides saslēgumu laikā ielūkoties Baltijas paviljona EXPO 2025 ikdienā un mijiedarboties ar tā viesiem. Tie ir plānoti katru nedēļu no ceturtdienas līdz svētdienai no plkst. 12.00-14.00.
Arī laikā, kad tiešraide nebūs, durvis uz EXPO 2025 simboliski paliks vaļā – lai ļautu Latvijas iedzīvotājiem un viesiem uzzināt vairāk par Baltijas paviljonu un tā vēstījumu, gūstot ieskatu tajā, kā Latvija sevi parāda pasaulei, aicinot domāt par līdzsvaru un cieņpilnu līdzāspastāvēšanu.