Ceturtdien gaidāma vasarīga diena.
Sabiedrība
Šodien 14:38
Ceturtdien gaisa temperatūra sasniegs +27 grādus
Ceturtdien Latvijā gaidāms saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs neliels, nokrišņi nav gaidāmi. Naktī vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +7..+14 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +22..+27 grādus.
Rīgā ceturtdien spīdēs saule un nelīs, saglabāsies lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā - līdz +10..+12 grādiem. Pēcpusdienā gaiss sasils līdz +25 grādiem.