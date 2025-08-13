Ceturtdien gaisa temperatūra sasniegs +27 grādus
foto: LETA
Ceturtdien gaidāma vasarīga diena.
Sabiedrība

Ceturtdien gaisa temperatūra sasniegs +27 grādus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ceturtdien Latvijā gaidāms saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums būs neliels, nokrišņi nav gaidāmi. Naktī vietām veidosies migla. Pūtīs lēns vējš.

Gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +7..+14 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +22..+27 grādus.

Rīgā ceturtdien spīdēs saule un nelīs, saglabāsies lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā - līdz +10..+12 grādiem. Pēcpusdienā gaiss sasils līdz +25 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLatgaleZemgaleKurzemeVidzemeLaikapstākļi

