Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks noliktavā Valmieras ielā.
112
Šodien 13:17
Valmieras ielā Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks
Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks kādā noliktavā Valmieras ielā, kur dzēšanas darbos iesaistīti lielāki glābēju resursi, portālu Jauns.lv informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Šodien 11.55 VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieras ielu, kur noliktavas tipa ēkā izcēlies ugunsgrēks.
Pastāvot iespējamam apdraudējumam arī blakus ēkai, dzēšanas darbos saistīti lielāki VUGD resursi - uz notikuma vietu devušās sešas autocisternas un automašīna ar kāpnēm.
Ugunsgrēka vietas tuvumā ir apgrūtināta satiksme.