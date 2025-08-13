Pateicoties glābēju un Valsts vides dienesta operatīvām darbībām, piesārņojums tika operatīvi lokalizēts un savākts.
Novadu ziņas
Šodien 13:57
Kādā Latgales notekgrāvī ieplūduši naftas produkti - ar dronu palīdzību vaininieks atrasts
Aizvadītā mēneša 24. jūlijā kādā garāžu teritorijā Locikos tika novērts naftas produktu piesārņojums. Degvielas un eļļas noplūde tika konstatēta garāžu teritorijā un notekgrāvī, un lai novērstu naftas produktu nokļūšanu Līksnas upē, tika uzstādītas bonas, norāda vietējais laikraksts "Latgales Laiks".
"Ar drona palīdzību tika atklāta nelikumīga nolietoto transportlīdzekļu jeb vraku uzglabāšana garāžu kooperatīva teritorijā, kas konkrētajā situācijā uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem piesārņojuma avotiem," norāda Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde. Piesārņojumu izraisīja stipras lietusgāzes, kuru rezultātā tika appludinātas ēkas un tām piegulošās teritorijas.
Pateicoties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts vides dienesta darbinieku savlaicīgai rīcībai naftas produktu piesārņojums tika operatīvi lokalizēts un savākts, pirms tas bija noplūdis Līksnas upē. Par šādu vides piesārņošanu fiziskai personai draud līdz 700 eiro liels sods, bet juridiskai - līdz 2900 eiro liels sods.