"Būvdarbi ilgs līdz 2026. gadam!" Latvijas Valsts ceļi skaidro Bauskas šosejas sastrēgumu iemeslus
Pēdējās nedēļās iedzīvotāju neapmierinātību izraisījuši garie rīta un vakara sastrēgumi uz Bauskas šosejas (A7) pie Rīgas, īpaši posmā no Ķekavas puses. Daudzi jau tagad bažījas, kas notiks septembrī, kad satiksmei pievienosies arī skolēnu vecāki.
Latvijas Valsts ceļi (LVC) skaidro, ka šobrīd šajā posmā notiek divi vērienīgi būvdarbi – tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu tunelis pie Krustkalniem, kā arī turpinās Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi Jāņa Čakstes gatvē no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai.
Darbu laikā satiksme tiek organizēta pa vienu joslu katrā virzienā, kas neizbēgami palielina brauciena laiku. Ierobežojumi ir kompromiss, lai vienlaikus nodrošinātu automašīnu, sabiedriskā transporta, gājēju un velosipēdistu kustību, kā arī būvnieku darbu drošību. LVC uzsver, ka būvdarbi notiek, neslēdzot ceļu, kas pilsētvidē ir sarežģīti, jo zem brauktuves atrodas komunikācijas, tostarp gāzes vads.
Kāpēc tuneļa būve notiek tagad?
LVC norāda, ka gājēju tuneļa izbūve jāveic pirms Dienvidu tilta 4. kārtas pārvada un rampas izbūves. Ja tunelis tiktu būvēts vēlāk, būtu jāpārkārto jau pabeigta satiksmes infrastruktūra, kas radītu vēl lielākus ierobežojumus un izmaksas.
Kas mainīsies rudenī?
Plānots, ka rudenī satiksme Ķekavas virzienā tiks pārslēgta uz jau izbūvēto tuneļa pusi, bet Rīgas virzienā sāksies otrās tuneļa daļas būve. Virs tuneļa būs iespējams izvietot tikai divas joslas, tāpēc lielāko daļu būvdarbu laika satiksme notiks pa vienu joslu katrā virzienā. LVC vērtē arī iespēju uz ierobežotu laiku izveidot papildu joslu, kas varētu darboties līdz 2025. gada decembrim.
Darbu ilgums un ieteikumi autovadītājiem
Gājēju un velosipēdistu tuneļa būvdarbi ilgs līdz 2026. gada vasarai, bet Dienvidu tilta 4. kārtu plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām, ja būs labvēlīgi laikapstākļi. LVC aicina satiksmes dalībniekus plānot braucienus ārpus maksimuma stundām un, ja iespējams, izmantot alternatīvus maršrutus, piemēram, Rīgas apvedceļu (A5), Latgales ielu vai Vienības gatvi.
Pēc tuneļa izbūves gājēji un velosipēdisti varēs droši šķērsot vienu no noslogotākajiem valsts ceļiem, netraucējot transporta plūsmai, savukārt Dienvidu tilta 4. kārta palīdzēs uzlabot satiksmes plūsmu Rīgā un Pierīgā ilgtermiņā.