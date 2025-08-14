Imantā atrod dīķī iemestus ugunsdzēšamos aparātus – VVD brīdina par piesārņojumu

Imantā atrod dīķī iemestus ugunsdzēšamos aparātus.
Šodien 07:50
Rīgā, Imantas pusē, kādā dīķī atrasti iemesti vairāki ugunsdzēšamie aparāti, radot ūdens piesārņojumu. Sociālajos tīklos publicētajos attēlos redzams, ka piesārņotajā dīķī peldas pīles.
Valsts vides dienests (VVD) apstiprināja, ka ir informēts par notikušo, un norādīja, ka saņemtā informācija nodota Rīgas valstspilsētas pašvaldībai tālākai izvērtēšanai un risināšanai. Pēc VVD rīcībā esošās informācijas, no dīķa ugunsdzēšamie aparāti ir izcelti un veikti visi nepieciešamie pasākumi situācijas novēršanai.
Dienests skaidro, ka šāda veida piesārņojums var negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti, kā arī dīķī mītošo dzīvnieku un augu dzīves apstākļus. Tomēr, tā kā dīķis nav savienots ar citiem virszemes ūdensobjektiem, ietekme vērtējama kā lokāla.
VVD pateicas iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti, aicinot par iespējamiem pārkāpumiem ziņot pa tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni Vides SOS.