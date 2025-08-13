Par 0,63 miljoniem eiro stiprinās Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona konstrukcijas
Rīgas Centrāltirgus (RCT) pārvaldnieks SIA "Rīgas nami" ir parakstījis līgumu ar AS "Būvuzņēmums restaurators" par Piena paviljona metāla konstrukciju pastiprināšanas darbiem, kas izmaksās 633 244 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Kā informēja SIA "Rīgas nami" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa, būvniecības darbi Piena paviljonā iecerēti divās daļās. Sākotnēji tiks veikta paviljona metāla konstrukciju pastiprināšana, bet pēc tam tiks veikta jumta seguma atjaunošana.
Metāla konstrukciju pastiprināšanu finansēs SIA "Rīgas nami", savukārt par jumta seguma nomaiņas finansējumu 1,18 miljoni eiro apmērā vēl nepieciešama vienošanās ar ēkas īpašnieku Rīgas pašvaldību.
Piena paviljona ēka arī tiek gatavota Eiropas Savienības finansēta investīciju projekta "Multiclimact" pilotaktivitātes īstenošanai, kas paredz izstrādāt un uzstādīt Piena paviljonā integrētu tehnoloģisko risinājumu būves energoefektivitātes un noturības pret klimata pārmaiņām paaugstināšanai.
Tas ietver inovatīva siltumapgādes un dzesēšanas risinājuma izstrādi, projektēšanu un izbūvi, kā rezultātā tiks uzstādīts zemas temperatūras apkures risinājums, kas pilnībā atbilst visām būves specifiskajām prasībām - mikroklimatam, kultūrvēsturiskajam kontekstam, normatīvajam regulējumam un citiem priekšnoteikumiem. Kopējās projekta investīcijas plānotas līdz 1,3 miljoni eiro.
Kā ziņots, šogad noslēdzās RCT Sakņu paviljona jumta metāla konstrukciju pastiprināšanas darbi. Šobrīd Sakņu paviljons tiek sagatavots atvēršanai apmeklētājiem, kur uz laiku tiek pārcelti rūpniecības preču tirgotāji no Piena paviljona.
Rīgas Centrāltirgū ir pieci segti paviljoni: Piena, Gaļas, Zivju, Sakņu un Gastronomijas paviljons. Visiem paviljoniem jau tuvākajā laikā nepieciešams veikt dažāda mēroga atjaunošanas darbus, lai nodrošinātu tirgus darbības nepārtrauktību. SIA "Rīgas nami" plānoto investīciju apjoms paviljonu darbības nodrošināšanai līdz 2025.gada beigām sasniedz 1,9 miljonus eiro, taču kopējās investīcijas līdz gada beigām sasniegs 3,12 miljonus eiro.
Rīgas Centrāltirgus turpmākai attīstībai 2024.gadā tika izstrādāta attīstības koncepcija, kas iezīmē attīstības ceļa karti nākamajiem gadiem, lai nepieciešamās investīcijas tirgū varētu veikt mērķtiecīgi. Pēc aktuālajām aplēsēm Rīgas Centrāltirgus paviljonu atjaunošanas darbiem ir nepieciešami vismaz 16 miljoni eiro, taču kopējās investīcijas teritorijas sakārtošanā lēšamas vairāk kā 26 miljonu eiro apmērā.
Rīgas Centrāltirgus jau kopš tā izveidošanas 1930.gadā ir viens no lielākajiem tirgiem Eiropā. Tā kopējā zemes platība ir 9,9 hektāri, bet no tās tirgus statuss ir noteikts teritorijai 6,7 hektāru platībā. Centrāltirgus apmeklētāju skaits dienā sasniedz 30 000 - 50 000 cilvēku.
Rīgas Centrāltirgus ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un daļa no Rīgas vēsturiskā centra, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kā arī Eiropas vēsturisko tirgu asociācijas un NOFO (Northern Forum Food Markets) biedrs.
Jau ziņots, ka 2024. gadā "Rīgas namu" apgrozījums bija 27,52 miljoni eiro, bet zaudējumi - 178 650 eiro.
"Rīgas namu" pamatkapitāls ir 110 miljoni eiro, uzņēmuma īpašniece ir Rīgas pašvaldība.