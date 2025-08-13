Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvvietām nav jāmaksā; būs sabiedriskā transporta papildreisi
Pilsētas iedzīvotāji un viesi 16. un 17. augustā autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas, kā arī tiks nodrošināti vairāku transportu papildu reisi. Arī par spēkrata novietošanu "Rīgas satiksmes" apsaimniekotajās autostāvvietās ielu malās nebūs jāmaksā.
16. un 17. augustā "Rīgas satiksmes" autobusos, trolejbusos un tramvajos pasažieriem e-taloni vai koda biļete nav jāreģistrē.
Lielākie pasākumi Rīgā norisēs 16. augustā Uzvaras parkā, Vērmanes dārzā un 11. novembra krastmalā, tāpēc naktī uz 17. augustu līdz aptuveni plkst.2.00 tiks organizēti papildu reisi.
Papildreisi tiks organizēti:
-
5., 7., 11.tramvaja maršrutā;
-
4., 9., 14., 15., 27.trolejbusu maršrutā;
-
3., 11., apvienotajā 12., 23., 26.maršrutā (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 50., 51. autobusa maršrutā;
-
N1., N4., N6. autobusu maršrutā, papildus ikdienā plānotajiem reisiem, no centra tiks veikti arī reisi plkst. 0.30 un plkst. 1.30.
Aicinām pasažierus pievērst uzmanību, ka 11. novembra krastmalā notiekošo svētku pasākumu laikā 16. augustā no plkst. 12.00 līdz kustības beigām, pa Akmens tiltu kursējošie autobusi virzienā uz Pārdaugavu apstāsies pieturā "Grēcinieku iela", kur ikdienā apstājas 9., 27.trolejbusa maršruts, 22.autobusa un 1., 5., 8., 10., 14. tramvaju maršruts.
Autostāvvietas
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", 16. un 17. augustā varēs izmantot bez maksas, izņemot pazemes stāvvietu K. Valdemāra ielā 5a pie Kongresu nama – tur par auto novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Klientu centri
Klientu centri darbosies kā ierasts sestdienā un svētdienā - Stacijas laukumā 2 darba laiks būs no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00, jaunais klientu cents I/C Akropole Alfa brīvdienās strādās no 10.00 līdz 21.00, pārējie klientu centri būs slēgti.