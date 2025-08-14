Ko garšīgu var nopirkt Rīgas stacijā.
Sabiedrība
Šodien 05:15
Ieradies galvaspilsētā izsalcis? Rīgas viesi pārsteigti par cenām Centrālajā stacijā. FOTO
Ja rītā skrienot caur Rīgas dzelzceļa staciju gribas uzkost, par kafiju samaksāsiet ap 1,80 eiro.
Bulciņa maksās vien 0,70 līdz 0,80 eiro, belaša cena ir 1,20 eiro. Tējas cienītāji savu krūzi iegūs par 1,30 eiro. Pat centrā iespējams paēst un padzerties par nepilniem trīs eiro. Rīgas viesiem un vietējiem iedzīvotājiem - patīkams pārsteigums.
Ko garšīgu pārdod Rīgas Centrālajā stacijā
