Ieradies galvaspilsētā izsalcis? Rīgas viesi pārsteigti par cenām Centrālajā stacijā. FOTO
foto: Jauns.lv
Ko garšīgu var nopirkt Rīgas stacijā.
Sabiedrība

Ieradies galvaspilsētā izsalcis? Rīgas viesi pārsteigti par cenām Centrālajā stacijā. FOTO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Ja rītā skrienot caur Rīgas dzelzceļa staciju gribas uzkost, par kafiju samaksāsiet ap 1,80 eiro.

Ieradies galvaspilsētā izsalcis? Rīgas viesi pārst...

Bulciņa maksās vien 0,70 līdz 0,80 eiro, belaša cena ir 1,20 eiro. Tējas cienītāji savu krūzi iegūs par 1,30 eiro. Pat centrā iespējams paēst un padzerties par nepilniem trīs eiro. Rīgas viesiem un vietējiem iedzīvotājiem - patīkams pārsteigums.

Gardumi stacijā Rīgā.

Ko garšīgu pārdod Rīgas Centrālajā stacijā

Ja rītā skrienot caur Rīgas dzelzceļa staciju gribas uzkost, par kafiju samaksāsiet ap 1,80 eiro.

Tēmas

Rīgas Centrālā stacija

Citi šobrīd lasa