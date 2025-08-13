Laika prognoze nedēļas nogalei
Nedēļas nogalē brīžiem gaidāms lietus un brāzmains vējš.
Laika prognoze nedēļas nogalei

Šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem gaidāms lietus un brāzmains vējš, liecina jaunākās prognozes.

Ceturtdien un piektdien lielākoties būs sauss un saulains laiks. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu noslīdēs līdz +7..+14 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +22..+27 grādiem. Piektdien gaiss kļūs vēl par grādu siltāks un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem.

Paredzams, ka nedēļas nogalē vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem, tas brīžiem kļūs brāzmains, gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +18..+23 grādus. Palaikam gaidāms lietus, vietām iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss.

