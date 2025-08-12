Vasara mākslā: Jūrmalas kultūrtelpas atklāj jaunas izstādes un vides objektus
Vasara ir laiks, kad Jūrmalas kultūrtelpas kļūst par vēl vienu paralēlo pasauli – vietu, kur bagātināt prātu un garu laikā, kad viss apkārt ir īpaši dzīvīgs un saules pieliets. Vasaras izstāžu programma aptver gan klasiskās, gan laikmetīgās mākslas procesus, kā arī piedāvā īpašas programmas vēstures izziņai.
Iepazīstieties ar sezonas spilgtākajiem notikumiem!
Jūrmalas muzejs (Tirgoņu iela 29, Majori)
Džemma Skulme. Skats spogulī (04.07.–07.09.) – simtgadei veltīta izstāde, kas izgaismo Džemmas Skulmes (1925–2019) spēju nepārtraukti mainīties, saglabājot laikmetīgu skatījumu un raksturīgo rokrakstu. Ekspozīcijā caurvijas arī ģimenes pavedieni – līdzās mākslinieces darbiem skatāmi viņas vecāku Martas Liepiņas Skulmes un Oto Skulmes darbi, kā arī meitas Martas Skulmes bērnības zīmējumi, kas kalpojuši par iedvesmas avotu. Izstāde uzdod jautājumu: kā mēs spējam mainīties, atjaunoties, augt? Skulmes piemērs apliecina, ka radošums nepazīst vecumu – tas ir domas turpinājums brīvībā.
Magnētisms (04.07.–07.09.) – laikmetīgās mākslas izstāde, kas veidota kā neredzamu saišu saspēle starp mākslas darbiem, vēsturiskiem priekšmetiem, faktiem un atmiņām. Iedvesmojoties no K. G. Junga jēdziena “sinhronitāte”, ekspozīcija aicina ļauties smalkai un kontekstuālai pieredzei, kurā māksla pievelk, provocē un rezonē. Darbi un artefakti no muzeju un privātkolekcijām savijas kā magnētiski pavedieni starp sajūtām un laikmeta nospiedumiem.
Bulduru skvērs netālu no Bulduru stacijas
“Jūrmalai – 65” – brīvdabas ekspozīcija, kur fotogrāfiju retrospekcija stāsta par pilsētas attīstību. Iztāde papildina Jūrmalas 65 gadu jubilejai veltīto izstādi Jūrmalas muzejā.
Jūrmalas Kultūras centrs (Jomas iela 35, Majori)
“... un krāsas paliek” (01.08.–20.09.) – izstāde, kurā māksliniece ar autiskā spektra traucējumiem Jana Vilus atklāj savu pasauli – mirkli elpas, mirkli smaida, mirkli īpašas gaisotnes. Autore, daudzfunkcionālā centra “Atver durvis Betānijā” kliente, ir 33 personālizstāžu autore un starptautiska konkursa laureāte, taču vislielākais gandarījums viņai ir tas, ka cilvēki spēj sadzirdēt viņas sirdsstāstu caur darbiem.
Aspazijas māja (Z.Meierovica prospekts 18-20, Dubulti)
“Metuzāls. No Šveices līdz Jūrmalai” (līdz 27.09.) – gleznotāja Eduarda Metuzāla darbi atklāj Šveices kalnu ainavas un Rīgas Jūrmalas noskaņas. Gleznas tapušas laikā, kad mākslinieks uzturējās Šveicē un draudzējās ar Raini un Aspaziju. Izstāde ļauj iepazīt līdz šim neeksponētu kolekciju – darbus, kas glabāti gleznotāja dzimtā.
Bulduru Izstāžu nams (Muižas iela 6, Bulduri)
“Laiks, kas izjauc struktūras” (09.07.–07.09.) – tekstilmākslinieces Diānas Janušones darbos telpa un ķermenis kļūst par pārejamības un atmiņu slāņu nesējiem. Taftings, vilnas filcēšana un sublimācijas druka tiek izmantoti kā rīki vizuālai meditācijai par trauslumu un zudību. Poētiski pārveidoti dokumentāli fragmenti un arhitektūras elementi veido klusuma dialogu ar skatītāju – aicinājumu ielūkoties sevī, apjaust laika gaitu un cilvēka klātbūtni ainavā, arhitektūrā un pašā ķermenī.
Iespēja ielūkoties Jūrmalas mākslas leģendas – sava laika izcilā latviešu ainavu gleznotāja Valda Buša (1924–2014) darbnīcā un radošajā pasaulē.
Mākslas stacija Dubulti (Dubultu stacija, Jūrmala)
Kristaps Ancāns & Pauls Rietums. “Pavisam mazas svinības” (līdz 15.09) – izstāde atzīmē Mākslas stacijas Dubulti 10 gadu jubileju, aktualizējot laikmetīgās mākslas un publiskās infrastruktūras mijiedarbību. Izstādes centrā – protoindustriālas modulārās sistēmas, kas izstrādātas sadarbībā ar “Latvijas Finieris”, “Troja” un “IGLU Soft Play”. Pēc izstādes daļa šo moduļu paliks stacijas publiskajā uzgaidāmajā zonā, radot paliekošu un funkcionālu mantojumu.
Galerija Bastejs (Skultes iela 10, Priedaine)
HEILIGE STUNDE / SVĒTĀ STUNDA (01.08.–31.08.) – izstāde, kurā Kristians Brekte veido vizuālu dialogu ar šveiciešu simbolista Ferdinanda Hodlera (1853–1918) darbiem, pārgleznojot to reprodukcijas kā laikmetīgu komentāru par estētiku, nāvi un apslēptu trauksmi. Hodlera sakrālās kompozīcijas pārtop par foniem groteskai, seksualitātei un postsimbolisma dramatismam – Brekte uzdod jautājumu: kas ir “svētā stunda” pasaulē, kur dominē haoss, dekonstrukcija un bailes par rītdienu? Tušas triepieni, okultas atsauces un melnas ironijas pilni simboli pārvērš klasiku par dzīvu un joprojām provocējošu tēlu.
Jūrmalas Centrālā bibliotēka (Strēlnieku prospekts 30, Dubulti)
“Imants Ozoliņš. Ex libris” (18.06.–23.08.) – piemiņas izstāde grafiķa 95. jubilejā, kurā vairāk nekā simt ekslibru portretē Jūrmalas kultūras un sabiedrisko dzīvi, izgaismojot mākslinieka devumu lietišķajā grafikā un viņa iespaidīgo 127 darbu ciklu par Jūrmalu.
Dzintaru pludmale pie Turaidas ielas
„Mākslas liedags. Ceļojums” (11.07. – 7.09.) – arī šovasar Jūrmalas pludmale pārtop par brīvdabas izstāžu telpu — no 11. jūlija līdz 7. septembrim Dzintaru pludmalē pie Turaidas ielas norisināsies brīvdabas izstāde „Mākslas liedags. Ceļojums”, kurā būs skatāmas skulptūras un objekti no Latvijas, Lietuvas un Čehijas. Pludmales ainavā integrētās skulptūras veido dialogu starp jūras piekrastes vidi un mākslinieku radītajiem stāstiem par ceļojumu — gan iekšēju, gan telpisku. Apmeklētāji aicināti doties nesteidzīgā pastaigā, ļaujoties materiālu daudzveidībai, formu spēlei un simbolu valodai.Izstādē piedalās mākslinieki: Roberts Diners, Lilija Dinere, Matiass Jansons, Aneta Jukličková (Čehija), Mārtiņš Daksis, Andris Loss, Kėstutis Benedikas (Lietuva), Artūrs Bogdanovs. Kuratore: Lilija Dinere.
Jaunatklāts vides objekts Dzintaru pludmalē
Dzintaru pludmalē pie Turaidas ielas izejas uz jūru apskatāms jauns laikmetīgās mākslas vides objekts – franču mākslinieka Žana Denāna veidotā spoguļkarte “Mare Balticum”. No pulēta nerūsējošā tērauda izgatavotais darbs imitē ūdens virsmas mirdzumu un atspoguļo gan jūru, debesis un liedagu, gan skatītāja siluetu. Objekts simbolizē Baltijas jūras valstu vienotību un pievērš uzmanību vides ilgtspējas jautājumiem. Jūrmala ir pirmā no astoņām piejūras valstīm, kur šis darbs tiek uzstādīts.
Jaunatklāts vides objekts Kauguru skvērā
Papildus izstāžu zāļu daudzveidīgajām ekspozīcijām ziemas kultūrsezonā, Kauguru skvērā apmeklētāji aicināti iepazīt nesen tapušo pilsētvides mākslas piemēru – Uģa Traumaņa veidoto vides objektu “Mezgls” (realizācija: SIA “MetalProjekts” un DJA – Didzis Jaunzems Architecture). Vides objekts simbolizē vienotību un atsaucas uz Kauguru zvejniekciema vēsturi, kur mezglu siešana bija nozīmīga prasme. Spoguļgludā, rokām pulētā virsma atspoguļo apkārtni – blokmājas, vēsturisko apbūvi, katoļu baznīcu, priedes un mainīgās Jūrmalas debesis.