Nakts ekspedīcija bērniem “Nestāsti pasaciņas” pārvērtīs Dzintaru mežaparku pasaku valstībā
Vai Tu tici, ka pasakas dzīvo arī tumsā? 16. augustā no plkst. 19.00 līdz 23.00 Dzintaru mežaparks pārvērtīsies par mazo raganiņu, rozā sapņu un citplanētiešu piedzīvojumu pasauli! Te notiks neparasta nakts ekspedīcija bērniem “Nestāsti pasaciņas” – ar raganu skolu, mūziku, dejām, šūpuļdziesmu ierakstu studiju, karuseli un pat Brēmenes muzikantu pirmatskaņojumu. Pasakas te uzbur nevis vārdos, bet pieredzē – caur kustību, gaismām, rotaļām un pārdrošiem tēliem. Ņem līdzi kabatas lukturīti un dodies pa taciņu uz pasaciņu!
Mazo raganiņu salidojums
Raganu skola, dejas un meistarklases
Ceļojums uz pasaulē garākās raganu slotas
Mazo raganiņu karuselis
Raganu fotosalons
Mazo raganiņu slotiņu darbnīca
Noslēpumainajā tikšanās vietā – mazo raganiņu salidojumā – bērni varēs apgūt deju soļus un burvju trikus, īpašā darbnīcā pagatavot savu slotiņu un iegriezties jautrā raganiņu karuselī. Būs iespēja doties ceļojumā uz pasaulē garākās raganu slotas, kā arī savas pārvērtības iemūžināt Raganu fotosalonā.
Brēmenes muzikanti
“Brēmenes muzikanti”, mūziķi – Ēzelis, Suns, Kaķis un Gailis
Skaņdarba “Brēmenes muzikanti” pasaules pirmatskaņojums
Atrakcija “Suns uz Ēzeļa, Kaķis uz Suņa un Gailis uz Kaķa”
Rotaļas un sacensības
Šūpuļdziesmu ierakstu studija
Vakara gaitā uz skatuves uzstāsies Brēmenes muzikanti – Ēzelis, Suns, Kaķis un Gailis, gaidāms arī īpašs notikums – skaņdarba “Brēmenes muzikanti” pasaules pirmatskaņojums! Bērni varēs piedalīties rotaļās un sacensībās, izdzīvot pasaku atrakcijā “Suns uz Ēzeļa, Kaķis uz Suņa un Gailis uz Kaķa” un Šūpuļdziesmu ierakstu studijā iedziedāt savu mīļāko miega dziesmiņu.
Es ♡ rozā
Rozā deju šovs
Runājošo papagaiļu kolekcija “Pink Mania”
Rozā fotosalons
Rozā briļļu darbnīca
Rozā saldējums un cukurvate
Ikvienu, kurš mīl košas krāsas un pozitīvas emocijas, pārsteigs rotaļīgi dzirkstošā pieturvieta “Es mīlu rozā”. Apmeklētājus gaida rozā deju šovs, runājošo papagaiļu kolekcija “Pink Mania”, kā arī īpašs rozā fotosalons. Bērniem būs iespēja izgatavot pašam savas rozā brilles, bet gardēži varēs nobaudīt rozā saldējumu un cukurvati.
Citplanētieši un lidojošie šķīvīši
Citplanētiešu kuģa atklāšana
Lidojošo šķīvīšu fotosalons
Izstāde “Citplanētiešu dzīves ainiņas”
Noslēpumainas noskaņas apmeklētājus sagaida citplanētiešu un lidojošo šķīvīšu pieturvietā, kur paredzēts liels notikums – citplanētiešu gaisa kuģa atklāšana. Pieturvietā būs atvērta izstāde, kurā varēs ielūkoties citplanētiešu ikdienas dzīves ainiņās, un jautrs fotosalons ar lidojošajiem šķīvīšiem.
Mini cirks
Lieli un mazi triki, elpu aizraujoši momenti, burvestības un zili brīnumi
Bērni, kuri meklē ko neparastu un vēl nebijušu, vakara gaitā aicināti uz mini cirku – burvestību un zilu brīnumu pieturvietu, kurā gaidāmi jautri un arī elpu aizraujoši lieli un mazāki triki.
Princeses bez pasakas
Prieka, Dusmu un Baiļu princeses
Emociju mērīšana un emocijas mūzikā
Sajūtu mežs
22.00–23.00 PATRISHA
Iepazīt emociju pasauli aicināti pieturvietā “Princeses bez pasakas”, kur galvenās varones būs Prieka, Dusmu un Baiļu princeses. Emocijas varēs iepazīt kustībās, skaņās un sajūtās, kā arī izmēģinot emociju mērītāju. Vakara noslēgumā, no plkst. 22.00 līdz 23.00, koncertu sniegs īpaša viešņa – populārā dziedātāja Patrisha.
Pasākums “Nestāsti pasaciņas” veidots kā daudzveidīga ekspedīcija, kurā realitāte saplūst ar iztēli un prieks un zinātkāre izved caur neparastiem pasaku stāstiem. Neaizmirsti par kabatas lukturīti, lai nakts melnunā vari atrast taciņu uz pasaciņu...
Noderīga informācija:
– Ieeja pasākumā ir bez maksas.
– Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.
– Pirms pasākuma pārrunājiet drošības jautājumus un neatstājiet bērnus bez uzraudzības.