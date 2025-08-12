VIDEO: uz autoceļa A4 noticis negadījums
foto: Ekrānuzņēmums
Kadrs no video.
112

VIDEO: uz autoceļa A4 noticis negadījums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šorīt, 12. augustā, ap pulksten 09.17 Valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu A4, pie Upesciema.

VIDEO: uz autoceļa A4 noticis negadījums...

Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas transportlīdzeklim bija izlijusi degviela. Notikumā nav cietušu personu, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā.

Kā liecina soctīkla "X" profilā "BreakingLV" publicētā informācija, glābēji likvidē negadījuma sekas.

Tēmas

SadursmeValsts policija

Citi šobrīd lasa