VIDEO: uz autoceļa A4 noticis negadījums
Šorīt, 12. augustā, ap pulksten 09.17 Valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu A4, pie Upesciema.
Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas transportlīdzeklim bija izlijusi degviela. Notikumā nav cietušu personu, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā.
Kā liecina soctīkla "X" profilā "BreakingLV" publicētā informācija, glābēji likvidē negadījuma sekas.
🇱🇻 Uz Rīgas apvedceļa (#A4, Via Baltica), pie Kugriem, notikusi mikroautobusa un kravas mašīnas avārija. Glābēji likvidē negadījuma sekas.— BreakingLV (@breakinglv) August 12, 2025
📸 Aigiro#Kugri #Upesciems #Garkalne #Ropaži #Latvija pic.twitter.com/AA3e3YL9Ta