"Kad uzzināsim visu patiesību, valsts būs šokā," vīrietis nofilmē kapsētu, kas nosēta ar krievu iebrucēju kapavietām
Krievs bija šokēts, atklājot savā dzimtajā pilsētā kapsētu ar milzīgu skaitu jaunām karavīru kapavietām, kuri likvidēti karā pret Ukrainu.
Krievijas pilsonis no Kemerovas apgabala ievietoja video no savas pilsētas Miski kapsētas, kur redzami desmitiem svaigu karavīru kapu. Visi okupanti gāja bojā tā sauktajā SVO ("speciālajā militārajā operācijā"), mēģinot okupēt Ukrainu.
Krievs bija šokēts par zaudējumu apmēriem.
"Lūk! Skatieties, kas te notiek! Tie visi ir mūsu puiši, kas gāja bojā "SVO" vai kā nu viņi (Krievijas varas iestādes - red.) to sauc. Šeit ir mūsu pilsēta Miski, 15 gadu laikā Afganistānā bija trīs vai četri kritušie. Nu, paskatieties, kas tagad notiek! Viss vienkārši karogos... Kurganā, kur es tagad dzīvoju, ir vesela jūra šo (mirušo karavīru - red.)... Dzīvojām, bijām, mēs visi nesērojām, mēs priecājāmies, skumām un vienkārši - bam! Un puiši devās mirt... Šeit ir pavisam jauns, dzimis 2004. gadā - 19 gadus vecs puisis! Paskatieties, cik viņu ir... Šī, puiši, ir pilsēta ar 40 tūkstošiem iedzīvotāju. Un šī nav vienīgā kapsēta šeit! (...) Tā tas ir. Kritušie, puiši, būs ļoti daudz.. Man šķiet, kad mēs uzzināsim visu patiesību par viņu skaitu, visa valsts būs šokā," teica vīrietis.
Kremlis rūpīgi slēpj patiesos zaudējumu apmērus agresijas laikā pret Ukrainu. Oficiālā statistika tika klasificēta jau pirms tā sauktās "SVO" sākuma, un krievu mēģinājumi par to runāt bieži vien beidzas ar represijām. Neskatoties uz to, faktus nevar noklusēt. Video ieraksti no kapsētām, kas pārpildītas ar svaigiem apbedījumiem, kļūst arvien atklājošāki.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem, 2025. gada 14. septembra rītā Krievijas armijas kopējie zaudējumi sasniedza 1 094 610 cilvēku, no kuriem 880 bija pēdējo 24 stundu laikā. Šajā skaitā ietilpst gan kritušie karavīri, gan ievainotie.
Saskaņā ar militārās zinātnes datiem bojāgājušo skaits ir 20–30% no kopējiem zaudējumiem. Tādējādi var pieņemt, ka četru agresijas gadu laikā Krievijas bruņotie spēki ir zaudējuši aptuveni 300 tūkstošus nogalināto. Tomēr, ņemot vērā Krievijas pavēlniecības nežēlīgo taktiku un mīlestību pret "gaļas uzbrukumiem", skaitļi varētu būt daudz lielāki.
Video no Miski ir vēl viens pierādījums tam, ka Kremlis karo ar milzīgām izmaksām saviem iedzīvotājiem, upurējot jauniešu dzīvības, kuri bieži vien tikko ir sasnieguši pilngadību.