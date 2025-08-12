Pabeigta Jūrmalas stadiona “Sloka” pārbūve - apskati izmaiņas
Pabeigta Jūrmalas stadiona “Sloka”, Skolas ielā 5, mākslīgā zāliena laukuma pārbūve, izbūvēts apgaismojums un veikti citi infrastruktūras labiekārtošanas darbi.
Pārbūves rezultātā mākslīgā zāliena laukums ir paplašināts no 5400 uz 6400 kvadrātmetriem, uzstādīti 25 metrus augsti apgaismes stabi un apgaismojuma prožektoru bloki. Mākslīgā zāliena laukumam tiks nodrošināta 350 luksu gaismas intensitāte – šie rādītāji atbilst Latvijas Futbola federācijas stadionu un infrastruktūras noteikumu prasībām pirmās līgas stadionu kategorijai. Tas dos iespēju organizēt augstāka līmeņa starptautiskās izlašu un klubu futbola spēles.
Latvijā 2027. gadā notiks Eiropas U17 čempionāts futbolā, un, ņemot vērā stadiona infrastruktūras attīstīšanu, Jūrmala kopā ar Rīgu un Jelgavu būs viena no čempionāta rīkotājām un norises vietām.
Laukumu treniņiem un sacensībām primāri izmantos Jūrmalas Futbola skolas un Jūrmalas Sporta skolas regbija audzēkņi. Jau augusta beigās stadionā norisināsies Zemgales futbola čempionāta spēles un Latvijas čempionāta spēles futbolā meitenēm, 29. augustā plānota Latvijas čempionāta futbolā Virslīgas spēle.
Pārbūves kopējās izmaksas ir 2,54 miljoni eiro. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.