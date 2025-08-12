Edvards Šlesers ievēlēts par Rīgas domes frakcijas “Latvija pirmā vietā” priekšsēdētāju
Par "Latvija pirmā vietā" (LPV) frakcijas Rīgas Domē priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Šlesers.
Savukārt partijas priekšsēdētājs Ainārs Šlesers turpina darbu Rīgas Domes Finanšu un administrācijas, Satiksmes un transporta lietu komitejās. LPV Rīgas Domes frakcijas vadītāju vietnieki ir Andrejs Klementjevs un Ringolds Balodis.
Kā aģentūrai LETA skaidroja Krapāne, Rīgas domes frakcijas vadītāja nomaiņa notikusi, jo ir gads līdz Saeimas vēlēšanām un partijas priekšsēdētājam esot jāiesaistās partijas aktivitātēs. Sīkāk par Aināra Šlesera plāniem informācija tikšot sniegta vēlāk.
Kā ziņots, pirms Rīgas domes vēlēšanām Šlesers aģentūrai LETA teica, ka neplāno startēt Saeimas vēlēšanās. Pirms Rīgas domes vēlēšanām viņš pauda pārliecību, ka būs Rīgas mērs un vienīgā iespēja, kad viņš varētu atteikties no Rīgas mēra amata, esot tad, ja viņam tiks piedāvāts veidot valdību un viņš kļūs par premjerministru.