Aglonas svētku laikā nodrošinās papildu autobusu un vilcienu reisus
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonā no trešdienas, 13.augusta, līdz piektdienai, 15.augustam, tiks nodrošināti papildu reģionālo autobusu un vilcienu reisi, informēja Autotransporta direkcijā (ATD).
Reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Preiļi no 13. līdz 15. augustam rīta reisus plkst.10.25 pagarinās līdz Algonai, bet atpakaļ no Aglonas autobuss izbrauks plkst.16.30.
Vienlaikus Aglonas dzelzceļa stacijā vilcienam pielāgos vairākus reģionālo autobusu reisus - 14. augustā no Preiļiem uz Aglonu autobuss izbrauks plkst.17.15 un plkst.20 un pa ceļam uz svētku vietu apstāsies arī Aglonas stacijā.
Savukārt pēc svētkiem, 15. augustā, no Aglonas uz Preiļiem autobuss izbrauks plkst.1 un 1.05, kā arī tiks nodrošināts reiss plkst.16, kas apstāsies arī Aglonas stacijā.
Savukārt dzelzceļa līnijā Rīga-Daugavpils svētku laikā nodrošinās divus papildu vilcienu reisus. 14. augustā svētku apmeklētāji no Rīgas uz Aglonu varēs izbraukt plkst.14.01, bet 15. augustā no Aglonas uz Rīgu - plkst.16.40.
Jau ziņots, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks 15. augustā.