112
Šodien 20:13
Policija meklē lieciniekus traģiskai avārijai Ādažu novadā, kurā gāja bojā automašīnas vadītājs
Valsts policija (VP) aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam, kas sestdien, 9. augustā, notika uz Tallinas šosejas (A1) Ādažu novadā, pie Kadagas, un kurā gāja bojā viens cilvēks.
Izsaukums par negadījumu tika saņemts plkst. 15.55. Sadursmē iesaistīti divi transportlīdzekļi – baltas krāsas "Iveco"markas kravas automašīna un zilas krāsas "Audi" markas vieglā automašīna. Negadījuma rezultātā vieglās automašīnas vadītājs gāja bojā notikuma vietā. Pēc šobrīd rīcībā esošās informācijas, slimnīcā nav nogādāts neviens cits cietušais.
VP lūdz atsaukties visus, kuri redzēja notikušo vai var sniegt citu noderīgu informāciju, kā arī tos, kam ir videoieraksts no videoreģistratora. Sazināties iespējams, zvanot uz tālruņa numuriem 67219705 vai 67086664 darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.30, vai arī uz 112.