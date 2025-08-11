Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē ilgstošo lietavu skartās zemnieku saimniecības
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē ilgstošo lietavu skartās zemnieku saimniecības.
FOTO: Valsts prezidents apmeklē lietavu skartās saimniecības Latgalē un Vidzemē
Šodien, 11. augustā, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja trīs zemnieku saimniecības, kuras smagi skārušas šovasar piedzīvotās spēcīgās lietavas.
Prezidents viesojās:
-
ZS “Lazdu mājas”, Lazdumājas, Armuškas, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads (plkst. 11.00);
-
SIA “Laduži Agro”, Laduži Agro, Murmastienes pagasts, Madonas novads (plkst. 11.30);
-
ZS “Meldri”, Meldri, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads (plkst. 12.00).
Vizīte notika pēc tam, kad 4. augustā, tiekoties ar Latvijas Zemnieku savienības vadītāju Viktoru Krauzi, prezidents aicināja valdību izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Tas ļautu cietušajiem lauksaimniekiem efektīvāk saņemt nepieciešamo valsts atbalstu.
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta datiem līdz 2025. gada 10. jūlijam lauksaimnieki bija ziņojuši par lietavu un salnu radītajiem postījumiem vai neapsētām platībām 51 498 hektāru apmērā. Provizoriskie zaudējumi tika lēsti 63,886 miljonu eiro apmērā.
-
Lietavu postījumi: 49 392 hektāri kultūraugu un 6027 hektāri neapsēto platību – zaudējumi ap 43,686 miljoniem eiro. Visvairāk cietuši auzu, vasaras un ziemas kviešu, zirņu sējumi, kā arī ilggadīgie zālāji.
-
Pavasara salnu postījumi: 2107 hektāri augļkopības platību – galvenokārt ābeles, bumbieres, krūmmellenes, upenes un smiltsērkšķi. Zaudējumi lēsti ap 20,200 miljoniem eiro.
Vizītes laikā prezidents klātienē iepazinās ar lietavu nodarītajiem postījumiem un uzklausīja zemnieku stāstus par situāciju un nepieciešamo atbalstu.