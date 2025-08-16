Popē tiks svinēti Ventspils novada svētki
Popes muižas parkā, baznīcā un estrādē 2025. gada 6. septembrī notiks Ventspils novada svētki, pulcējot novada amatiermākslas kolektīvus, izcilus novadniekus un profesionālus mūziķus.
Pie Popes muižas plkst. 13.00 sāksies Ventspils novada amatierkolektīvu koncerts “Vēl vasara sirdī”. Uz vienas skatuves satiksies visi Ventspils novada tautas deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kā arī jauktais koris “Dzintara balsis”, kam pievienosies pavadošā grupa Anatolija Livčas vadībā. Koncerta kulminācija – Ventspils novada himnas pirmatskaņojums, kuras teksta autore ir Katrīna Uļjāne, bet mūzikas autore – Ginta Rūse. Būs skatāma Ventspils novada mākslinieku izstāde.
Plkst. 14.30 – “Saruna ar novadnieku”. Ingas Ieviņas vadītā sarunā tiks pārstāvēts katrs no 12 Ventspils novada pagastiem – ar stāstiem dalīsies vietējie uzņēmēji, aktīvisti un pašvaldības pārstāvji. Šī būs iespēja dzirdēt iedvesmojošus stāstus par dzīvi novadā – ar saknēm, degsmi un nākotnes vīziju.
Savukārt Popes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 16 varēs baudīt sakrālās mūzikas festivāla noslēguma koncertu “Ar ticību sirdī”. Īpašā koncertprogrammā uzstāsies Līga Ivāne (ērģeles) un Ieva Veide (kokle). Programmā skanēs tikai latviešu komponistu darbi – muzikāls vēstījums par ticību, tradīciju un latvisko identitāti Eiropas garīgajā telpā.
Ventspils novada svētku noslēgumā plkst. 18.00 Popes estrādē uzstāsiesleģendārā rokgrupa “Līvi”. Iesildītāja lomā – dziedātājs Atis Ieviņš.