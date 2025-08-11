IZM šogad festivālā “Kopums” un “Mad Liepāja” informēs par jaunumiem jaunatnes jomā, kā arī karjeras iespējām
Šovasar Liepājā divas dienas, 16. un 17. augustā, norisināsies festivāls “Kopums” un “Mad Liepāja”. Tajā vienkopus tiek aicināti jaunieši, jaunatnes darbinieki, organizācijas un citi interesenti, lai kopīgi lauztu stereotipus – izceltu jauniešu nozīmīgo lomu sabiedrībā un veicinātu diskusijas par jauniešu izaugsmei svarīgiem jautājumiem.
Šī gada festivāls iepazīstinās jauniešus un jaunatnes jomas speciālistus ar vairāk nekā 50 dažādu nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes aktualitātēm. Klātesošos iedvesmos domnīcas un radošās aktivitātes, Open Stage jeb "atvērtā skatuve", grafiti darbnīca, radiostacija "Jaunieši lauž stereotipus", mūziķu koncerti, BMX freestyle, ielu vingrošana, mini futbols, sporta spēle "Pārnesums", dīdžeju sacensības un daudzas citas aktivitātes.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad festivālā piedalīsies un informēs gan par jaunumiem jaunatnes jomā, gan Eiropas Savienības fondu projektu iespējām izglītībā un pētniecībā, kā arī karjeras iespējām zinātnē, piedāvājot jauniešus iesaistošas aktivitātes. Plašāk par jauniešiem aktuālo būs iespējams uzzināt arī ministrijas padotības iestāžu – Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un Latvijas Zinātnes padomes – organizētajās aktivitātēs.
Īpaši festivālam radītas sesijas piedāvās IZM Jaunatnes politikas nodaļa sadarbībā ar jaunatnes jomas speciālistiem jaunatnes darbinieku teltī:
Diskusija "Kāda jēga no vienota kvalitātes ietvara pašvaldībām?" plkst. 13.40–14.40
Šajā sesijā tiks apspriesta nepieciešamība un ieguvumi no vienota kvalitātes ietvara darbam ar jaunatni pašvaldībās. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no IZM, JSPA, kā arī pašvaldību pārstāvji.
Diskusija un prāta vētra "Kā darbā ar jaunatni iesaistīt puišus un jaunus vīriešus?" plkst. 15.00–16.00
Sesija pievērsīsies aktuālajai tēmai par puišu un jaunu vīriešu iesaisti darbā ar jaunatni, pulcējot pieredzējušus speciālistus no jauniešu centriem, jauniešu organizācijām un jauniešu pārstāvjus.
Praktiskā darbnīca "Jaunatnes darbinieks – vai tā ir īsta profesija?" plkst. 16.10–17.10
Noslēdzošajā sesijā tiks apspriesta jaunatnes darbinieka profesijas attīstība, profesionalizācija un nākotnes izglītības iespējas.
Festivāla noslēgumā, plkst. 19.30, uz festivāla lielās skatuves tiks paziņots, kura pašvaldība – Cēsu novads, Jelgavas novads vai Rēzeknes valstspilsēta – kļūs par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2026.
Pasākums notiek Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2025 – Liepāja – ietvaros, un aktivitātes tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.–2026. gadam valsts budžeta finansējuma un Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma ietvaros.