FOTO: Cēsīs izskanējis vēsturisks operas "Parsifāls" koncertatskaņojums

Cēsīs izskanējis vēsturisks operas "Parsifāls" koncertatskaņojums
Sestdien, 9. augustā, Koncertzālē “Cēsis” klausītāji varēja baudīt Riharda Vāgnera operas “Parsifāls” koncertatskaņojumu – Cēsu Mākslas festivāla muzikālās programmas kodolu. ...
Sestdien, 9. augustā, Koncertzālē "Cēsis" klausītāji varēja baudīt Riharda Vāgnera operas "Parsifāls" koncertatskaņojumu – Cēsu Mākslas festivāla muzikālās programmas kodolu.
Šis bija jau ceturtais “Cēsu vāgneriānas” kādas Riharda Vāgneras operas koncertatskaņojums. Cēsu Mākslas festivāla un Koncertāles “Cēsis” sadarbībā aizvadītajos gados iestudēti operu “Tristans un Izolde”, “Zīgfrīds” un “Dievu mijkrēslis” koncertatskaņojumi, kam šovasar sekoja “Parsifāls”. Šis Vāgnera meistardarbs Latvijā pēdējo reizi izskanējis tālajā 1934. gadā, padarot atskaņojumu Cēsīs par patiesi nozīmīgu kultūras notikumu.
9. augusta atskaņojuma titullomā dzirdējām zviedru tenoru Mihaelu Veiniusu (Michael Weinius), kurš bija izcils Zīgmunds operas “Valkīra” Cēsu koncertuzvedumā 2019. gadā, pārliecinošs titullomu atveidotājs operu “Zīgfrīds” (2023) un “Dievu mijkrēslis” (2024) koncertatskaņojumos Cēsīs. Kundri lomā debitēja zviedru mecosoprāns Martina Dike (Martina Dike), kas pasaules slavu iemantojusi ar Riharda Vāgnera operlomu interpretācijām un ir pazīstama arī Latvijas klausītājiem – viņa bijusi Frika Vāgnera operu “Reinas zelts” un “Valkīra” uzvedumos Latvijas Nacionālajā operā, kā arī dziedājusi Brangēnu operas “Tristans un Izolde” koncertuzvedumā Cēsīs 2022. gadā Andra Pogas vadībā.
Savukārt Gurnemancu dziedāja viens no izcilākajiem Vāgnera basiem pasaulē, dāņu operdziedātājs Stefens Millings (Stephen Milling), un šī bija viņa pirmā viesošanās Latvijā. Tāpat Latvijā pirmo reizi uzstājās Amfortasa lomas atveidotājs, jau pasaules atzinību guvusī jaunā Vāgnera balss, amerikāņu basbaritons Nikolass Braunlijs (Nicholas Brownlee), kā arī ukraiņu basbaritons Oleksandrs Pušņaks (Oleksandr Pushniak), kam koncertatskaņojumā uzticēta Klingzora loma. Titurela partiju dziedāja latviešu bass Edgars Ošleja.
Līdzās pasaulē atzītajiem Vāgnera repertuāra solistiem, koncertatskaņojumā Cēsīs piedalījās kupls skaits Latvijas opermākslinieku – Marlēna Keine, Ilze Grēvele-Skaraine, Gunta Gelgote, Tatjana Trenogina, Inna Kločko, Irma Pavāre, Artjoms Safronovs, Edgars Auniņš un Viesturs Vītols.
Riharda Vāgnera mūzikas lasījumos pieredzējušais Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā. Koncertatskaņojuma vizuālo ietērpu veidoja kinorežisora Dāvja Sīmaņa videodarbs.
Operas “Parsifāls” koncertaskaņojumu Cēsīs organizēja Cēsu Mākslas festivāls un Koncertzāle “Cēsis” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.