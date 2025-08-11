Sestdien ar plašu svētku programmu tiks atzīmēta Rīgas 824. dzimšanas diena
Sestdien, 16.augustā, ar plašu svētku programmu tiks atzīmēta Rīgas 824. dzimšanas diena. Doma laukumā dažādus labumus andelēs tirgotāji, bet Vērmanes dārzā līksmotājus mesties deju ritmos aicinās Ance Krauze, Antra Stafecka un citi mūziķi.
Sestdien no plkst.10 visas dienas garumā Doma laukumā norisināsies amatnieku tirgus, kur savus darbus izrādīs meistari no dažādiem Latvijas novadiem, piedāvājot gan tradicionālus, gan modernus roku darinājumus.
No plkst.14 Vecrīgu piepildīs ielu muzikanti, desmit dažādās vietās klātesošajiem ļaujot izbaudīt visdažādākā stila un noskaņu mūziku. Muzicēs gan profesionāli mūziķi, gan Vecrīgas ielās jau labi zināmi un dzirdēti ielu muzikanti, kuru priekšnesumus papildinās mīmu darbošanās. Sadarbībā ar biedrību "Tavi draugi" pasākuma laikā tiks vākti ziedojumi Ukrainas atbalstam.
11.novembra krastmala pārvērtīsies par Rīgas dzimšanas dienas svinību epicentru, kur pilsētas daudzveidība atklāsies vides instalācijās, vēstures stāstos, kultūras aktivitātēs, antīko auto parādē, dzejas sacensībās, daudzveidīgos garšu piedzīvojumos, koncertos un dīdžeju setos. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt Rīgas stāstus no ostas līdz tirgus rosībai, no pilsētas bagātīgās vēstures līdz radošajām mūsdienām.
Visas dienas garumā darbosies daudzveidīgas radošās darbnīcas, garšu stacijas un atpūtas zonas, piedāvājot iespēju izbaudīt pilsētas dzimšanas dienu visā tās daudzveidībā.
No plkst.12 uz skatuves kāps Katrīna Dimanta un grupa "Zeltrači", Būū, grupa "Musiqq", izskanēs koncertuzvedums "Citu dziesmu svētki", uzstāsies Rolands Če, Intars Busulis un Abonementa orķestris.
No plkst.22 izskanēs programma "Rīgas rītdiena", kur vienlaikus darbosies trīs dīdžeju skatuves, katra ar savu stilu un noskaņu. Dīdžeji Dubra, Magnuss Eriņš, all-viss un Linda Samsonova sacentīsies par publikas simpātijām, spēlējot no urbānā hiphopa līdz house un eksperimentālajai elektronikas mūzikai.
Plkst.12 Vērmanes dārzā ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs izvēlēties dažādas aktivitātes - Rīgas dzimšanas dienai un stāstu tēmai veltītas radošās darbnīcas, uz estrādes skatuves būs redzama "Kvadrifrona" teātra izrāde "Brūnais siers", ar pazīstamām dziesmām uzstāsies "Ukulele", sagaidāma arī "ZemeDunn" uzstāšanās, bet programmas starplaikos ar maģiju un burvju stāstiem skatītājus pārsteigs Pecolli ģimene.
Savukārt no plkst.18 līdz 22 Vērmanes dārza skatuve pārvērtīsies par "Rīgas estrādes" norises vietu, kur uzstāsies labi zināmi estrādes mākslinieki Ance Krauze, Ingus Ulmanis, Antra Stafecka, Mārtiņā Kanters, Ieva Sutugova, Artis Robežnieks un pavadošais sastāvs "MC Orķestra" vadībā.
Uzvaras parks ar devīzi "Katram savs raksturs. Katram sava Rīga" Rīgas dzimšanas dienā aicina uz pasākumu "Alternatīvā Rīga", kurā norisināsies gan radošās darbnīcas, laikmetīgās performances, zinātnes centra "AHHAA" šovi, gan būs iespēja iesaistīties diskusijās un sportiskās aktivitātēs.
Radošās kopienas un citas organizācijas aicinās iedzīvotājus līdzdarboties, skeitparka teritorijā norisināsies BMX, skrituļslidu, skrituļdēļu un skrejriteņu šovi.
Savukārt no plkst.18 Uzvaras parka skatuve pārtaps par platformu aktuāliem, alternatīviem un neatkarīgiem māksliniekiem, piedāvājot koncertu sēriju, kas pulcēs dažādu paaudžu, īpaši jauniešu auditoriju.
Savukārt Esplanādē Rīgas dzimšanas dienu varēs svinēt sportiskā garā. Visu diennakti no 16.augusta plkst.13.30 līdz 17.augusta plkst.15 piedaloties basketbola turnīrā "Krastu mačs", kur gaidāms gan aktieru un mūziķu mačs, gan influenceru un politiķu spēle.
Futbola cienītājus gaida Rīgas futbola festivāls, kas norisināsies laukumā pie Rīgas Kongresu nama, kur gan 16., gan 17.augustā gaidāms bērnu un jauniešu turnīrs, Rīgas apkaimju čempionāts, Zvaigžņu kauss, kurā piedalīsies sabiedrībā zināmas personības. Visas dienas garumā būs pieejamas skatītāju zonas, tribīnes, ēdināšanas punkti, DJ mūzika un dažādas interaktīvas aktivitātes.
Jau no piektdienas, 15.augusta vakara pilsētas kanālā varēs apskatīt muzikālās strūklakas "Serenāde Rīgai". Strūklakas tiks izgaismotas gan 15., gan 16.augustā no plkst.21 vakarā.
Savukārt visas dzimšanas dienas nedēļas garumā norisināsies muzikālo parku programma dažādos Rīgas parkos. 13.augustā plkst.19 Dzegužkalna parkā būs iespēja dzirdēt divas latviešu grupas - "Sigma" un "Kautkaili".
14.augustā Dauderu parkā koncertu sniegs grupas "Dagamba" dalībnieki - čellists Valters Pūce un pianists Dainis Tenis, atskaņojot savu jaunāko koncertprogrammu "Pop Goes Classical".
Savukārt 15.augustā Vērmanes dārzā skanēs mūzika, kas vienlaikus iedvesmo un ielūdz uz nesteidzīgu vakaru zem atklātām debesīm. Uz skatuves kāps soliste Ilona Bagele, piedāvājot klausītājiem daudzveidīgu latviešu un pasaules estrādes un džeza mūzikas programmu.
14.augustā Kalnciema kvartālā par vakara gaisotni rūpēsies mākslinieka Henri Laķa kūrēta mūzikas programma, bet uz skatuves kā īpašie viesi būs gospeļkoris "GG Choir" - populārās un gospeļmūzikas izpildītāji.