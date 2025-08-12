Ko runā tīmeklī: vai jābaidās no seniora pie stūres?
Pēc autobusa avārijas Smiltenes novadā, kur ceļā uz nometni cieta piecas basketbola skolas “Rīga” audzēknes, atkal raisās diskusija par vecuma slieksni šoferiem un it sevišķi pasažieru pārvadājumos. Pie stūres bija 74 gadus vecs šoferis, kurš negadījuma brīdi un apstākļus neatceras. Ilze platformā “Threads” raksta: “Bāc nu kā var pedagogiem būt prāts vispār braukt ar šāda vecuma cilvēku.”
Ilze norāda, ka pati nesēstos vieglajā auto, ja pie stūres būtu cienījama vecuma autovadītājs: “Nu, nav viņiem vairs tās reakcijas. Nu nevar vadīt autobusu ar bērniem 74 gados.” Viņa gan atzīst: “Bet kas zin, ko dziedāšu, kad pašai būs pāri 70. Es personīgi nevienu nesodu. Bet turpināšu uzskatīt, ka 74 gados nav jāved bērni ar autobusu.” Reakcija ir ļoti dažāda.
Ineta: “Nez, vai vēl kādā Eiropas valstī pastāv tik agresīvs eidžisms kā Latvijā…”
Raitis: “Diemžēl, par šo filozofēt ir bezjēdzīgi, jo ieviešot aizliegumu vadīt autobusu pensijas vecumā – varētu sanākt tā, ka uz visu Latviju paliek vien 3 šoferi.”
Elizabete: “Atmiņa var zust arī pēc avārijas piedzīvošanas, jo tas ir spēcīgs šoks. Gan smadzenēm, gan pašam ķermenim. Un nav teikts, ka arī ap 30–50 gadīgam tā nevarētu notikt. Klausījos video, kur bija teikts, ka šī vieta, kur notika avārija, jau ir bieža avāriju vieta, tāpēc jāskatās katru atsevišķi. Arī man pazīstamos bija 50–84 gādīgi cilvēki, kas lieliski vada auto un ātri reaģē, bet neviens nav pasargāta no “neveiksmīgām” situācijām un negaidītiem brīžiem. Ne jauni, ne veci. Tāpēc nevajag sodīt!”
Inese Voika: “Jums nepatīk vecāki cilvēki. Vēl kādam varētu nepatikt kādas citas izpausmes. Piemēram, dzimums. Ja notiktu avārija ar sievieti pie autobusa stūres, pilnīgi noteikti mēs redzētu līdzīgas sarunas – ka bija gaidāms, vai sieviete var vadīt autobusu utt. Tāpēc pastāv kopīgie noteikumi, kur uzņēmums ir atbildīgs par pakalpojumu. Tagad jāpārbauda, vai bija kaut kas, ko neievēroja. Par vecuma robežu šoferiem var diskutēt, tur arī jāpēta dati, vai tā ir problēma.”
Kaspars: “Ja tik gudri rakstāt, piesakaties par autobusa šoferi, parādāt vecajai paaudzei, kā jābrauc. Ja ir šoferi seniori, tad jāsecina, ka grūti atrast jaunākus šoferus.
Ilze: “Atvainojos, bet es nesmu par sevi pārliecināta, lai vestu tik daudz svešu cilvēku, tādēļ daru darbiņu, kas padodas.”
Daina: “Pedagogs neizvēlas šoferi. Ko firma atsūta, tas ir. Ja šoferis ir darba attiecībās, tātad ir izgājis medapskati, ir derīgas tiesības. Kā pedagogs var atteikties braukt ar šo autobusu un šoferi?”
ce_plume: “Pašai nav kauns šitā rakstīt par senioriem? Līdz cik gadiem tad drīkst vadīt auto? 70? 60? Nebūs tev pensi braukt, sēdi mājās! Fuj, riebīga attieksme Jums.”
Ilze: “Uj kā nokaunējos! Aiziešu uz veikalu vēl cepumus nopirkt vecajam pensionāram, kas gandrīz izdzēsa meiteņu dzīvību.”
hockey_momy: “Jūs domājat,ka tas šoferis savos 74 baigi grib vispār kaut kur braukt? Bet ja viņam nav normāla pensija, tad strādās arī papildus. Man gan jautājums, kā viņš izgāja to med. komisiju, ja neko neatceras? Es varu pateikties visiem svētajiem, ka viss beidzās šādi, jo no tā, ko zinu, ir secinājums, ka visi brīnās, kā mūsu bērni tika cauri tik veiksmīgi!”
lapsalapsina: “Šis ir jau otrais gadījums gada laikā, kad avarē autobuss ar bērniem, kura vadītājam ir 70+. Pirmajā gadījumā bija trīs bojā gājušie...”
Līga: “Un tad, visticamāk, bērni nekur neaizbrauks, jo šoferu vienkārši nav.”
Marika: “74 ne visiem izpaužas vienādi. Mans opītis stūrēja auto līdz 90+ un tikai tad pēc divām sīkām neuzmanībām nolēma pārtraukt. Domāju, ir daudzi mega neuzmanīgi jebkādā vecumā. Neaizstāvu konkrēto, tikai stāstu par novēroto. Jo vecāki palika mani vecāki un vecvecāki, jo mazāk uzskatīju, ka 60, 70, 80 ir vecs. Tikai ap 90 gan.”
Aija: “Strādāju gan ar autobusa vadītājiem “opjiem”, gan ar jaunajiem (jā, arī tādi ir, maz, bet ir). Daži labi 70+ gados lielos Eiropas reisus iznes labāk, nekā jaunie entuziasma pilnie. Arī es kā tūrisma gids uz ceļiem jūtos drošāk ar pieredzes bagātākiem šoferiem. Par konkrēto vadītāju neko nezinu, iespējams, veselības problēmas, kuras var piemeklēt arī gados jaunos. Lai vai kā – šī konkrētā situācija bēdīga, tāpat kā visa pasažieru pārvadājuma nozare kopumā. Jaunie baigi nealkst šo darbu darīt.”
Ivars: “Pieredze ir vērtīgāka par pliku entuziasmu, bez kura arī īsti nevar. Pilnīgi piekrītu tiem, kuri saka, ka par autobusa šoferi jāpiedzimst – tas nav darbiņš katram, īpaši tūrisma braucieni.”
Ieva: “Kad meita vēl gāja bērnudārzā, grupai bija ekskursija pilsētas robežās. Sagaidīju bērnu galapunktā un ieraudzīju, ka šoferis, kurš gaida bērnus, lai vestu atpakaļ uz bērnudārzu, smēķē iekšā autobusā. Noziņoju bērnudārza vadībai. Tā ka ne tikai vecums, bet ari visaptverošs stulbums ir šādu pakalpojumu sniedzēju darbinieku problēma.”
Inga: “Un runā, ka pensijā iešanas laiks vēl jāpieliek. Varētu tie šoferi tad ministrijas darbiniekus vadāt pēdējā darba desmitgadē.”
Lauris: “Šim jau ir 9 gadi virs pensionēšanās vecuma. 9 gadi!”
Baiba: “Ja šoferis neatceras un nevar paskaidrot, kas notika, tad visticamāk viņam bija mikroinsults. Tas var gadīties arī jaunākam cilvēkam. Protams, ir traki, ja pensijas vecuma cilvēkiem ir jāstrādā, bet ko lai dara, ja šoferu trūkst? Es bieži braucu no Valmieras uz Rīgu, un pārsvarā strādā pensijas vecuma šoferi. Domāju, ka citos maršrutos ir tāpat.”
Ivars: “Kas par murgu? Amerikā lidmašīnu piloti 70 gados jaunus reitingus iegūst un lido.”
Kristīne: “Nupat bijām avio šovā, kur vienus no iespaidīgākajiem trikiem demonstrēja 72 gadus vecs opis. Es teiktu, ka šo jāvērtē individuāli.”
Raitis: “Biežāk/vairāk avarē jaunāki autovadītāji, visa tā kladzināšana, ka penšus ragavās un uz mežu, ir mākslīgi uzturēts dehumanizācijas naratīvs.”
Agris: “Piekrītu, opjiem nevajadzētu vadīt autobusus. Bet citu šoferu tā īsti nav. Tie, kuriem zem 50, mēdz braukt peļņā uz Rietumeiropu. Vadā tūristus Alpos.”
Laura: “Zinu pedagogus, kas strādā paši līdz 74 gadiem. Nebrīnos, kad ziņas drīz pavēstīts – miris pedagogs stundas laikā.”
Edgars: “Man tēvam 77, vēl slēpo slalomu, ne tikai vada auto.”
Dace: “Tas ir kā kuram. Cits jau 60 nebūtu laižams pie stūres, kamēr citam 75 un nav problēmu, citam vispār ar likumu vajadzētu aizliegt braukt pie stūres jebkādā vecumā.”
Labonnnefille: “Mana vīra māte ir vecāka un brauc ļoti labi, šis viss ir jāpēta individuāli.”
Ēriks: “Viens 74 ir stipraks par citu 55 gados, par ko tur runāt.”
Anita: “Kā 75 gadus vecam pensionāram var uzticēt vest veselu autobusu ar bērniem uz nometni vairāk kā 100 km? Par negadījumu uzsākts administratīvais process. Ir 5 cietušie! Pārvadājumu kompānijai būtu jāuzņemas atbildība. Es nesaku, ka pensionāri jāizslēdz no šoferu rindām. Brauciet uz mežu, laukiem, kapiem, bet ne jau pasažieru pārvadājumi!”
Lai vadītu autobusu ar vairāk nekā astoņām sēdvietām, nepieciešamas D kategorijas tiesības. Šiem vadītājiem veselības pārbaude jāveic ik pēc pieciem gadiem, bet pēc 60 gadu vecuma – ik pēc trim gadiem. Pēc šā vecuma sasniegšanas tāds pats termiņš ir, arī vadot vieglo auto, kamēr pārējiem ik pēc desmit gadiem.
Ir bijuši vairāki gadījumi, kad sirmgalvji izraisījuši pat traģiskas avārijas, tomēr statistika liecina, ka viņi nav bīstamākie autovadītāji.