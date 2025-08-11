Veselības ministrs Hosams Abu Meri brīdina, ka ir uzlauzts viņa "WhatsApp" konts
Veselības ministrs Hosams Abu Meri sociālajā tīklā “Instagram” paziņojis, ka viņa “WhatsApp” konts ir uzlauzts.
Ministrs raksta: "Kopš vakardienas uzlauzts mans WhatsApp. Lūdzu, nereaģējiet, ja saņemat ziņas, un, lūdzu, ziņojiet par profilu."
Jau pagājušajā gadā CERT.lv ziņoja, ka viena no metodēm, ko izmanto krāpnieki, ir vērsta pret “WhatsApp” un “Telegram” lietotājiem. Krāpnieki aicina balsot par bērnu zīmējumiem, lai iegūtu piekļuvi lietotāja kontam. Krāpniecības rezultātā ļaundari var pārņemt lietotāja “WhatsApp” vai “Telegram” kontu, piekļūt visām sarakstēm un veikt tajās izmaiņas. Šādi gadījumi konstatēti arī Latvijā, bet par līdzīgu kampaņu iepriekš ziņojis arī Ukrainas “CERT-UA”.
"Cert.lv" informē, ka "WhatsApp" lietotājs šķietami no paziņas vai tuvas personas, kuras konts iepriekš ticis kompromitēts, saņem ziņu ar saiti, kurā tiek aicināts konkursā nobalsot par bērna/mazbērna/krustbērna zīmējumu. Atverot atsūtīto saiti, lietotājs nonāk it kā konkursa mājaslapā, kur redzama balsošanas poga, taču, uz tās nospiežot, lietotājs tālāk tiek aicināts apstiprināt savu identitāti un autentificēties ar savu "WhatsApp" kontu.
Tiek prasīts ievadīt savu telefona numuru un pēc tam - SMS saņemto sešu ciparu kodu. Taču patiesībā sešu ciparu verifikācijas kods domāts, lai ļaundaris varētu pārnest lietotāja "WhatsApp" kontu uz citu ierīci/numuru. Iepriekš ir bijuši gadījumi, kad ļaundari gājuši vēl soli tālāk - pēc konta pārņemšanas, iestatījumos tiek uzstādīts PIN kods, kas liedz oriģinālajam īpašniekam atgūt kontu. No nozagtā konta tālāk var tikt izplatītas krāpnieciskās ziņas kontaktos esošajām personām ar mērķi gūt materiālu labumu.
Kas jādara, ja esat kļuvis par krāpniecības upuri, skaidro CERT.lv: "Ja esat ievadījis pikšķerēšanas vietnē gan telefona numuru, gan 6 ciparu kodu - jāpieņem, ka jūsu konts ir ticis uzlauzts. Šādā gadījumā tālāk aicinām "WhatsApp" iestatījumos (iOS: Settings -> Linked devices vai Android: "trīs punkti labajā, augšējā stūrī" -> Linked devices) pārbaudīt, vai jūsu kontam nav tikušas piesaistītas citas aizdomīgas ierīces. Ja šādas ierīces iestatījumos uzrādās - aicinām tās nekavējoties turpat atslēgt. Tāpat rekomendējam "WhatsApp" kontam iestatīt Divpakāpju verifikāciju."
“Gadījumā, ja neizdodas atgūt savu kontu: Pēc 7 dienām varat pieteikt esošo numuru jaunam "WhatsApp" kontam. Diemžēl grupu sarakstes no iepriekšējā konta atgūt nebūs iespējams, tādēļ ieteikums – sazināties ar "WhatsApp" grupu administratoriem (kolēģiem, draugiem, ģimeni), ja tas iespējams, un lūgt pievienot grupas sarakstei jauno kontu, savukārt vecajam kontam liegt piekļuvi grupai. Brīdiniet savu kontaktu sarakstu par to, ka esat kļuvis par krāpniecības upuri, lai krāpniekiem neizdotos apmuļķot vēl kādu jūsu vārdā,” norāda CERT.lv.