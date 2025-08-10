Vidzemes partijai priekšvēlēšanu kampaņa izmaksājusi gandrīz 24 tūkst. eiro
Vidzemes partijas priekšvēlēšanu kampaņa ir izmaksājusi 23 682 eiro, liecina politiskā spēka pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija.
Lielākā daļa ieņēmumu, no kuriem tērēti līdzekļi pirmsvēlēšanu kampaņai, bijuši ziedojumi finanšu līdzekļu veidā - 23 074 eiro. Vēl 158 eiro bija citu veidu ziedojumi, bet 640 eiro saņemti kā biedru naudas un iestāšanās nauda.
Visvairāk līdzekļu partijai prasījusi pasta pakalpojumu izmantošana, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Šim mērķim tērēti 7701 eiro.
Laikrakstu, biļetenu un citu izdevumu publicēšanai iztērēti 7636 eiro, reprezentācijas materiālu apdrukai 3545 eiro, bet reklāmas izvietošanai telpās un publiskās vietās - 2182 eiro. Reklāma internetā izmaksāja 908 eiro, kustamas un nekustamas mantas īre kampaņas vajadzībām - 336 eiro.
Partija kā drošības naudu vēlēšanu komisijām samaksājusi 1305 eiro, bet bankas komisijas maksa ir bijusi 69 eiro.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem Vidzemes partijai aizvadītajās vēlēšanās, startējot atsevišķi vai kopīgos sarakstos ar citiem politiskajiem spēkiem, izdevies iegūt 39 mandātus vairākās pašvaldībās. Vairākās vietvarās partijas pārstāvji ir domju priekšsēdētāji.