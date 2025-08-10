Jaunais Rīgas domes deputāts Vladislavs Bartaševičs (LPV).
Politika
Šodien 08:58
Jaunajam Rīgas domes opozīcijas deputātam Bartaševičam 235 000 eiro lielas parādsaistības
Jaunajam Rīgas domes deputātam Vladislavam Bartaševičam (LPV) ir 235 000 eiro lielas parādsaistības, liecina amatpersonas deklarācija, ko Bartaševičs iesniedza, stājoties amatā.
Deklarācija liecina, ka skaidrā naudā viņš bija uzkrājis 4800 eiro. Bartaševiča īpašumā ir zeme Rēzeknē un dzīvoklis Rīgā. Tāpat viņam pieder 2010.izlaiduma gada automašīna "Renault Kangoo".
Viņam pieder 280 eiro vērtas kapitāldaļas uzņēmumā SIA "Renovēta Rīga", kur viņš ir valdes loceklis, kā arī 1400 eiro vērtas kapitāldaļas kompānijā SIA "Edinburgas 33", kur viņš ir valdes priekšsēdētājs.
Bartaševičs deklarējis arī izsniegtu aizdevumu 234 000 eiro apmērā.