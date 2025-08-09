Atklāts, cik nopelnījis Rīgas domes deputāts, bijušais slavenais bokseris Mairis Briedis
Jaunais Rīgas domes deputāts, bijušais bokseris Mairis Briedis (S) bankās noglabājis 38 521 eiro un 50 000 ASV dolārus (43 197 eiro) jeb kopumā 81 718 eiro, liecina amatpersonas deklarācija, ko Briedis iesniedza, stājoties amatā.
Viņam bijušas arī 38 600 eiro lielas parādsaistības. Briedis deklarējis divus sev piederošus dzīvokļus Rīgā, kā arī nekustamo īpašumu Olaines pagastā. Tāpat viņa lietošanā ir būve Babītes pagastā, kā arī būve Ēģiptes pilsētā Dahabā.
Brieža lietošanā ir arī 2024.izlaiduma gada automašīna "Škoda".
Deputāts deklarējis sev piederošas 600 eiro vērtas kapitāldaļas SIA "M.B.Solutions", 2800 eiro vērtas kapitāldaļas SIA "Natures Alchemy", kā arī 174 666 Lielbritānijas mārciņas (200 460 eiro) vērtas akcijas Londonā reģistrētajā uzņēmumā "Gemballa LTD".
Briedis ir valdes loceklis "M.B.Solutions" un "Natures Alchemy", kā arī amatpersona Maira Brieža boksa biedrībā un biedrībā "Mana gaisma".
2024. gadā Briedis noslēdza boksera karjeru pēc sportā pavadītajiem 25 gadiem. Šajā laikā Briedis kļuva par vienu no pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā, iegūstot pasaules čempiona jostu pirmajā smagajā svarā (svara kategorija līdz 90,7 kilogramiem) un triumfējot Pasaules Boksa supersērijā (WBSS).
Paziņojot par profesionālās karjeras noslēgšanu Briedis sociālajos tīklos atzīmēja, ka šis lēmums nebija viegls, jo bokss viņam vienmēr ir bijis kas vairāk nekā tikai sports - "tā bija dzīve, piepildīta ar aizrautību un emocijām". Viņš īpaši izcēla Latvijas līdzjutēju lomu savos panākumos: "Mana tauta - tas ir mans dopings."
Brieža panākumus boksa karjerā lielas daļas līdzjutēju acīs aizēnojušas viņa darbības ārpus ringa — pretiniekus ķircinošu video izvietošana platformā "TikTok", kā arī nenosodošā attieksme pret Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022. gadā. Šī iemesla dēļ "TV3 Group" atteicās pārraidīt viņa pēdējo cīņu Latvijā. Briedis bija kandidāts 14. Saeimas vēlēšanās, pārstāvot partiju "Saskaņa". 2025. gada pievienojies prokremliskā politiļa Alekseja Rosļikova partijai "Stabilitātei!" un no tās saraksta ievēlēts Rīgas domē.
Briedis savu sportista karjeru uzsāka 1999.gadā, bet profesionālajā sportā viņš ir kopš 2009.gada, kļūstot par vienu no pasaules vadošajiem bokseriem pirmajā smagajā svarā un vienu no populārākajiem Latvijas sportistiem. Par pēdējo profesionālo cīņu viņa karjerā kļuva maija vidū Saūda Arābijas pilsētā Rijādā notikusī cīņa ar Austrālijas bokseri Džeiju Opetaiju par IBF pasaules čempiona titulu pirmajā smagajā svarā, uzvaru svinot austrālietim. Arī iepriekšējo cīņu 2022.gada jūlijā Briedis aizvadīja ar Opetaiju, Austrālijas pilsētā Goldkostā piedzīvojot zaudējumu un atvadoties no IBF čempiona jostas.
Latvietis 2020.gada septembra beigās Minhenē WBSS finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, kā arī IBF čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla "The Ring" čempiona jostu. Briedis ir bijis čempions arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Pasaules Boksa padomes (WBC) versijās.
39 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā ir izcīnījis 28 uzvaras 31 cīņā, 20 reizes uzvarot ar nokautu. Pirms cīņām ar Opetaiju viņš bija cietis tikai vienu zaudējumu - WBSS pirmās sezonas pusfināla cīņā Rīgā ar ukraini Oleksandru Usiku, kuru daudzi uzskata par vienu no izcilākajiem visā boksa vēsturē.
Vēlāk Usiks pārgāja uz smagsvaru, kur turpināja uzvarēt visus, turklāt vadošos britu bokserus Taisonu Fjūriju, Entoniju Džošua un Danielu Dubuā pat divreiz, trīs reizes kļūstot par neapstrīdamo čempionu divās svara kategorijās, un pašlaik viņa kontā ir 24 uzvaras 24 cīņās.