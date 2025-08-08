Brīdinājums: no šīs ēkas Daugavpilī labāk turēties pa gabalu
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) aicina iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, netuvoties bīstamā stāvoklī esošai ēkai, kas atrodas Daugavpilī, Čiekuru ielā 4, jo tā var radīt draudus cilvēka veselībai un drošībai.
Ēka ir 3. grupas publiska ēka, kas celta kā biroju ēka, tomēr šobrīd tā uzskatāma par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvi un ēkai ir noteikts ekspluatācijas aizliegums. Veicot atkārtotu ēkas apsekošanu, BVKB būvinspektors ir konstatējis reālu stikla lausku un koka konstrukciju fragmentu uzkrišanas apdraudējumu garāmgājējiem, pagraba lūkas nav nosegtas vai norobežotas, pastāv risks tajās iekrist un savainoties, kā arī nav veikta visu durvju ailu un logu aizdarīšana, lai ēkā nevarētu iekļūt nepiederošas personas.
BVKB direktore Baiba Vītoliņa norāda: “BVKB šo ēku, kā bīstamu, ir noteicis jau kopš 2024. gada, tomēr, neraugoties uz vairākkārtējiem BVKB brīdinājumiem, ēkas īpašnieki (ir notikusi īpašnieku maiņa) nav veikuši ēkas drošības uzlabošanas pasākumus. BVKB esošajam un arī iepriekšējam ēkas īpašniekam uzdeva veikt pasākumus, lai novērstu ēkas lietošanas bīstamību. Pēdējās ēkas apsekošanas laikā BVKB būvinspektors konstatēja, ka ne tikai netiek ievērots ēkas ekspluatācijas aizliegums un nav veikti pietiekoši pasākumi, lai ēku padarītu drošāku, bet daļēji ēka pat tiek ekspluatēta saimnieciskās darbības veikšanai. Tāpat īpašnieks nav veicis un Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) reģistrējis ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas atzinumu. Ņemot vērā minēto, BVKB ir uzsācis administratīvā pārkāpuma lietu, kā arī piemērojis būves īpašniekam likumos noteiktās sankcijas par noteikto pienākumu neizpildi.”
BVKB par minēto situāciju ir informējis arī vietējo pašvaldību.
BVKB direktore Baiba Vītoliņa pauž: “Ēku īpašniekiem atgādinām, ka Civillikuma 1084. pants noteic, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Tāpat atgādinām, ka reizi 10 gados 2. un 3. grupas publisko ēku īpašniekiem ir pienākums veikt ēkas periodisko tehnisko apsekošanu un atzinumu reģistrēt BIS.”
BVKB turpinās uzraudzīt šo situāciju, lai panāktu, ka bīstamās ēkas lietošana tiek pārtraukta līdz drošības prasības tiek izpildītas.