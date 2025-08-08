FOTO: Mežaparkā būs skatāms dejas eposs “Düna” ar 8000 dalībniekiem - ieskats ģenerālmēģinājumā

Dejas eposs “Düna” gatavs startam – ieskats vērienīgā ģenerālmēģinājumā Mežaparkā
Mežaparka Lielajā estrādē šovakar un sestdien plkst.21.30 būs skatāms dejas eposs "Düna", kurā piedalīsies vairāk nekā 8000 dejotāji, koristi un folkloras kopu dalībnieki, pazīstami mākslinieki, tostarp Jānis Stībelis, Zigfrīds Muktupāvels un Ieva Akuratere, informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska.
Pasākuma rīkotāji norāda, ka dejas eposa "Düna" režisoriskā līnija balstīta likteņupes Daugavas, kas senākos rakstos dēvētas arī par Dūnu, stāstos. Tā simboliski savieno cilvēkus, likteņus un vēsturisko atmiņu.
Pasākuma aprakstā klāstīts, ka stāsts, kas tiek izstāstīts caur deju, dziesmu, folkloru un mūsdienu kustību, ir uzveduma emocionālais kodols.
Dejas eposa "Düna" radošo komandu veido idejas autors, producents Edžus Arums, muzikālās daļas vadītājs Uģis Prauliņš, mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs, virsvadītājs Agris Daņiļevičs, režisore Ilze Jakubovska un scenogrāfs Aigars Ozoliņš.